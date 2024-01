Quatre récompenses pour Air Tahiti

Fin d’année fructueuse pour la compagnie domestique, qui annonce avoir reçu quatre récompenses fin 2023. Des prix décernés par des médias internationaux, qui mettent en valeur les meilleurs compagnies aériennes et leur image de marque.

Ce sont des récompensent qui « reflètent l’engagement d’Air Tahiti afin d’offrir une expérience de voyage polynésienne et unique à ses passagers ». Dans un communiqué, Air Tahiti s’est targuée d’avoir reçus quatre prix en 2023. Les deux premiers sont décernés par le média singapourien Global Economy Magazine, qui organise chaque année ses World Business Outlook Awards, destinés à « reconnaître et célébrer des réalisations exceptionnelles, des contributions significatives, un dévouement, un travail acharné et un engagement inébranlable à se développer dans le secteur des affaires et de la finance ». Air Tahiti, qui a récemment enregistré du changement dans sa direction, y a été primée en tant que « Meilleure compagnie aérienne régionale de la zone Asie-Pacifique 2023 » et comme étant l’entreprise ayant la « Meilleure image de marque de la zone Asie-Pacifique 2023 ».

Les deux autres prix obtenus cette année par la compagnie polynésienne, proviennent de deux magazines. Le premier, International Business Magazine, est basé aux Emirats Arabes Unis. Il distingue Air Tahiti comme la « Meilleure compagnie aérienne domestique de la zone Asie-Pacifique 2023 ». Enfin la compagnie, qui dessert 48 îles, s’est vue remettre le prix de la « Meilleure compagnie aérienne inter-îles 2023 » de la part de Global Brands Magazine, un média basé à Londres. Pour ce prix, « une équipe dédiée au sein du magazine a évalué et sélectionné plusieurs compagnies aériennes pour l’excellence de leurs prestations », explique Air Tahiti dans un communiqué. Une fin d’année qui donne le sourire à la compagnie, après un mois de décembre marqué par des menaces de grève.