Tennis : Gillian Osmont marque ses premiers points sur le circuit mondial

Le Tahitien de 20 ans est actuellement engagé sur le tournoi Challenger de Nouméa. Eliminé en simple, il réalise en revanche un très beau parcours en double, puisqu’il s’est qualifié pour les demi-finales avec son partenaire calédonien Maxime Chazal. De quoi lui offrir ses premiers points à l’ATP, le circuit professionnel mondial.

Engagé dans l’aventure du tennis professionnel après des années prometteuses chez les jeunes, Gillian Osmont n’évolue pas en terre inconnue sur les courts de Nouméa. Dans sa jeunesse, le sociétaire de l’AS Phénix s’est entraîné à de nombreuses reprises sur ces courts en dur, où se dispute actuellement l’Open SIFA, un tournoi Challenger, le 2e niveau des compétitions mondiales. Et s’il n’a guère brillé en simple, dans un tournoi ou figurent notamment Richard Gasquet et Benoit Paire, en quittant la compétition dès le premier tour des qualifications, le Tahitien est toujours engagé en double.

En demi-finale ce jeudi

Associé au Calédonien Maxime Chazal, ex 234e mondial, le double champion de Polynésie (2019 et 2021) vient de remporter deux victoires de rang. Dont une performance remarquable mardi au premier tour, contre le duo tête de série n°3 du tournoi, les Australiens Taylor et Bayldon, lors d’une partie très accrochée, gagnée au super tie-break malgré la perte du premier set (2-6, 6-3, 10-8). Ce succès surprise permet ainsi à Gillian Osmont de marquer ses premiers points au classement mondial ATP. « C’est un rêve de gosse qui se réalise. C’est encore plus émouvant de prendre mes premiers points dans le Pacifique. On les savoure encore plus, il y a beaucoup d’émotion », savoure le Tahitien auprès de nos confrères de Nouvelle-Calédonie la 1ère.

De quoi lui offrir beaucoup de confiance pour la suite du tournoi, en l’occurrence les demi-finales, puisque la paire calédo-tahitienne vient d’enchaîner par une deuxième victoire mercredi en quarts, plus aisée cette fois, face à un jeune binôme composé du Calédonien Louam Boivin et du Franco-Australien Charlie Camus (6-1, 6-0).

Ce jeudi (à partir de midi) Gillian Osmont et Maxime Chazal joueront leur place en finale contre les têtes de série de la compétition, le Japonais Toshi Matsui (qui, à 45 ans, a la particularité d’être le joueur le plus âgé au classement mondial) et l’Australien Calum Puttergill (30 ans). L’épilogue du tournoi est attendu pour ce week-end. Ensuite, Gillian Osmont, absent des Jeux du Pacifique cette année, devrait logiquement postuler pour une place dans l’équipe régionale de Coupe Davis. Engagée en 3e division de cette « Coupe du monde de tennis », cette sélection de joueurs des îles du Pacifique débutera son parcours en février.