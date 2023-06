Le nouvel ATR d’Air Tahiti s’est posé à Faa’a

Air tahiti a accueilli ce mercredi sont tout nouvel ATR 72-600. Atanua, arc-en-ciel en Marquisien, a été baptisé ce mercredi après-midi à son atterrissage sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti. Doté de nouveau moteurs moins gourmands en carburant et en maintenance ainsi que d’un nouveau système réduisant les vibrations, il va permettre, avec les onze autres ATR de la flotte, d’absorber une demande qui ne cesse de croître depuis l’année dernière.

Atanua est arrivé. Parti de Toulouse voilà quatre jours et passé, en ravitaillement ou en escale, par l’Égypte, le sultanat d’Oman, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie, l’Australie puis Fidji, le nouvel ATR 72 -600 d’Air Tahiti s’est posé cet après-midi sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Cet appareil flambant neuf est le 35e avion à turbopropulseur acheté par Air Tahiti à la compagnie franco-italienne depuis 1986. « Ça fait presque un par an, j’espère qu’au 40e on en a un gratuit » rigolait, à la veille de l’arrivée, le directeur général Manate Vivish sur notre plateau. Mais même après tant d’arrivées, les premiers atterrissages d’appareil sur leur nouvelle base de Faa’a restent des évènements de taille pour la compagnie, qui a organisé, comme à son habitude, une bénédiction en grande pompe. De nombreuses personnalités du fenua, dont le président Moetai Brotherson, ont ainsi assisté aux discours officiels mais aussi à la petite cérémonie religieuse et traditionnelle. L’appareil vient étoffer la flotte de la compagnie et malgré son nom tahitien, il va desservir, comme les 11 autres avions d’Air Tahiti, l’ensemble des 5 archipels. L’appareil arrive également avec son lot de nouveautés, notamment un nouveau système anti-vibration, des moteurs qui offrent ainsi « 3% d’économie en consommation de carburant », et une conception qui permettra à Air Tahiti de réduire la fréquence des maintenances, et donc de gagner en temps de vol.

La réception de ce nouvel appareil tombe alors que l’activité de la compagnie est en pleine croissance. La reprise record de l’année passée – tiré par la relance touristique – n’a pas ralenti avec l’arrivé de la concurrence, celle d’Air Moana dans le ciel polynésien début 2023. C’est en tout cas ce qu’assure Manate Vivish, qui estime qu’Air Tahiti conserve environ 85% du marché domestique. Les baisses de prix de l’un et l’autre des acteurs ont aussi boosté le marché domestique. Reste à savoir si elles permettront aux deux compagnie de rester rentables. En attendant Air Tahiti, qui vient de relancer sa ligne vers les îles Cook, avait besoin de ce nouvel ATR pour faire face à la demande. Et si ce nouveau « bébé » était très attendu, « il arrive même un peu en retard » puisqu’Air Tahiti a dû louer ces derniers mois, deux autres appareils pour faire face à des taux de « croissance phénoménaux » :

Atanua est aussi le premier avion à avoir été livré tatoué. Plutôt que des stickers, la livrée a été peinte directement sur l’appareil, avec, comme d’habitude, un motif retravaillé. De quoi « marquer l’attachement de la compagnie aux valeurs culturelles de notre Polynésie ».