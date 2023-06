L’IEOM augmente de nouveau ses taux directeurs

L’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) a annoncé une nouvelle augmentation de ses taux de crédit aux établissements bancaires. Une décision cohérente avec la politique des banques centrales européennes ou américaines, qui cherchent toujours à combattre l’inflation. De quoi faire grimper le coût des emprunts des particuliers ou des entreprises en Polynésie.

Dans un communiqué diffusé hier, l’IEOM, établissement qui sert de banque centrale pour les collectivités du Pacifique, a annoncé une nouvelle augmentation de ses taux directeurs. Une décision qui s’inscrit dans le sillon de celle de la Banque centrale européénne, qui a annoncé, le 15 juin, un relèvement de 0,25 points de ses propres taux. Comme la Fed américaine, la BCE cherche à juguler l’inflation en limitant les apports de liquidités sur le marché. Le principal taux de refinancement des banques en Europe passe ainsi à 4%, contre 0%, entre 2016 et 2021, un niveau qui était historiquement, si ce n’est « anormalement » bas.

200 milliards de francs d’encours de crédit

L’IEOM suit la tendance, donc : le taux des lignes de refinancement, qui intéresse les banques utilisant le francs CFP, en Polynésie, à Wallis et en Nouvelle-Calédonie augmente lui aussi de 0,25 points à 3,90%, et ce à compter du 17 juillet prochain. L’IEOM, qui a des missions plus large que la BCE sur sa zone, puisqu’en plus d’agir sur l’inflation, elle doit s’assurer de la disponibilité des liquidités financières et doit veiller à ne pas entraver la croissance des collectivités affirme qu’elle continue avec ce taux « à offrir de la liquidité à un coût relativement modéré ». Deux lignes de refinancement de 20 milliards de francs chacune à échéance de 6 mois seront ainsi émises à la mi-juillet et à la mi-septembre, pour porter à plus de 200 milliards l’encours de crédit auprès des banques du Pacifique.

L’inflation ralentit… mais reste forte

Au début du mois, le nouveau directeur général de l’institut Ivan Odonnat prévenait au micro de Radio1 que les taux allaient continuer à augmenter, mais de façon « moins marquée » que les mois précédents. Ce qui semble être le cas, puisque le pas des précédentes hausses, avait atteint 0,75 point l’année dernière. L’IEOM note que l’inflation, si elle est toujours forte dans le Pacifique a nettement ralenti : +4,4% sur un an glissant en mai en Polynésie, principalement du fait de la hausse de prix des carburants et de l’alimentation, +4,6% à Wallis-et-Futuna et seulement +2,2% en Nouvelle-Calédonie, le rythme le plus faible depuis 14 mois.

Cette nouvelle augmentation aura bien sûr des répercussions sur le coût des crédits aux entreprises et aux particuliers, qui se rapprochent des niveaux connus au début des années 2000 et 2010.

230627 Declaration de Politique Monétaire by Charlie Réné on Scribd