La promenade de Motu Uta va ouvrir le weekend et les jours fériés

Un an après son inauguration la promenade de Motu uta devient accessible à la population sur une plage horaire plus vaste. Elle sera désormais ouverte du lundi au vendredi de 5 heures à 19 heures et le week-end et les jours fériés de 5 heures à 20 heures.

Bonne nouvelle pour les amateurs de balades. À partir du 29 juin les horaires d’ouvertures de la promenade de Motu uta, celle qui longe la digue de Fare Ute, seront modifiés. Quasiment an après son inauguration par Édouard Fritch, cette voie cyclable et piétonne qui s’étend sur 1,8 km s’ouvre davantage à la population. Les habitués ou non, les familles, les sportifs et tous ceux qui souhaitent se détendre ou simplement prendre l’air en plein cœur de Papeete peuvent désormais le faire 7/7 jours.

Pour Jordy Chan, ministre des Grands travaux et ex-directeur adjoint du port autonome, il s’agit » de permettre au public de profiter de cet aménagement » qui a coûté plus de 200 millions de francs. « Ce que l’on a prévu de faire, c’est d’ouvrir la promenade aux modes de déplacement doux, aux horaires pour lesquels la promenade était habituellement fermée », précise le ministre. Pas de changement en semaine, mais une ouverture prolongée les week-ends et jours fériés avec une plage horaire allant de 5 heures à 20 heures. Une mesure « gratuite » et « impactant positivement la population », se félicite le ministre.