Aux États-Unis, un Boeing 777 atterrit en urgence après avoir perdu un pneu

Frayeur pour les passagers d’un Boeing 777 en direction de Japon. L’avion, au départ de Los Angeles, a perdu un pneu pendant son décollage. Ce dernier est tombé sur le parking de l’aéroport de San Francisco, endommageant plusieurs voitures. Avec 249 personnes à bord, l’avion a dû atterrir en urgence. Les détails avec notre partenaire Europe 1.

Un Boeing 777 a atterri jeudi en urgence à Los Angeles après avoir perdu le pneu d’une de ses roues pendant son décollage, un nouvel incident qui s’ajoute aux récents déboires de l’avionneur américain. Une vidéo postée en ligne montre une des roues du train d’atterrissage tomber quelques secondes après que l’avion a quitté le sol, à l’aéroport international de San Francisco.

Plusieurs incidents récents

Le pneu a rebondi et fini sa course dans un parking de l’aéroport, endommageant plusieurs voitures, mais ne faisant pas de victime, selon le média local KRON4. L’appareil était à destination du Japon et avait 249 personnes à son bord, a indiqué la compagnie aérienne de la compagnie United. L’avion possède six roues sur chacun de ses deux trains d’atterrissage, de sorte qu’il peut atterrir en sécurité en cas de manque ou de dégradation d’une roue, a-t-elle également indiqué. Cet atterrissage d’urgence survient deux mois après un incident ayant impliqué un autre modèle de l’avionneur américain.

Début janvier, une porte-bouchon d’un Boeing 737 MAX 9, de la compagnie Alaska Airlines s’est détachée de la carlingue quelques minutes après le décollage. Des enquêtes ont été ouvertes par les autorités américaines en charge de la sûreté aérienne, et un rapport d’une commission indépendante désignée par le régulateur aérien (FAA) a notamment pointé des lacunes dans les dispositifs du constructeur en matière de sécurité.