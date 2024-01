Beach soccer : 16 Tikitoa mais seulement 12 tickets pour les mondiaux

En vue de la prochaine coupe du monde, la Fédération tahitienne de football a décidé de préparer 16 joueurs alors que seulement 12 d’entre eux auront l’honneur de représenter le fenua à Dubai. Tous s’envoleront demain, vendredi, pour cinq semaines durant lesquelles ils devront montrer l’excellence de leur jeu pour espérer faire partie du contingent final. Une stratégie qui devrait permettre à la Polynésie de composer la meilleure équipe possible, mais qui vise surtout à préparer les jeunes joueurs à prendre la relève des plus anciens.

Ils sont 16, mais ne seront au final plus que 12. À un mois et demi des mondiaux, l’équipe finale des Tikitoa n’est pas totalement définie même si elle devrait sensiblement ressembler à celle qui a joué les qualifications de l’OFC Beach Soccer Nations Cup en juillet dernier. La délégation s’envole dans deux jours pour terminer la préparation physique dans des conditions plus propices. Selon Teva Zaveroni, le coach des Tikitoa, « il faut absolument sortir pour être prêt en fonction des caractéristiques du sable coupe du monde ». Ses protégés – des présélectionnés pour le moment – s’envoleront donc comme prévu pour le Brésil pour peaufiner leur entraînement avant de se rendre en Arabie Saoudite où ils disputeront des matchs amicaux contre de grandes équipes.

« Une compétition dans la compétition »

Et c’est seulement au terme de cette période que l’on connaîtra les noms de ceux qui représenteront le fenua à Dubai. Une stratégie mûrement réfléchie, qui impose aux footballeurs « une compétition dans la compétition » mais qui s’inscrit surtout dans une perspective à long terme. « On a intégré un troisième gardien, plus trois joueurs, dont deux jeunes, précise le coach. C’est important pour eux d’engranger de l’expérience, car on parle beaucoup de jeunes, mais si on ne réussit pas à les faire partir, ils ne vont jamais pourvoir le faire… On prépare les échéances à venir, pas que la coupe du monde. »

« Faire monter le niveau »

Pour les principaux concernés – qui devront donc démontrer l’excellence de leur jeu ces prochaines semaines à leur coach, mais aussi au préparateur suisse, Angelo Schirinzi qui va les évaluer, il s’agit forcément d’une pression supplémentaire. Sur les 14 joueurs encore en lice, 10 seront retenus. À part le jeune espoir Herehaunui Ferrand qui participera aux camps d’entraînement pour l’expérience, Heimanu Taiarui, Alexis Tze-Yu, Tamatoa Teatuira, Gervais Chan-Kat, Patrick Tepa, Raimana Li Fung Kuee, Heiarii Tavanae, Tearii Labaste, Teoanui Tehau, Roo’nui Tinirauarii, Heimaru Terorotua et Heirauarii Salem, vont devoir mériter leur place. « Pour moi, c’est quelque chose de positif, confie Heirauarii Salem. Comme ça, on va se donner à fond parce qu’on voit que derrière il y a des places à prendre. Tout le monde ne jouera pas cette coupe du monde, mais je pense que derrière il y aura une bonne compétition. Une compétition positive qui permettra de monter le niveau de tout le monde. »

3 gardiens en lice mais 2 places

Du côté des gardiens, on retrouve bien sûr le gant d’or 2015, Jonathan Torohia alias Jo, mais aussi Franck Revel dit Beo et puis le gardien de ligue 1 Teave Teamotuaitau. Eux sont trois, pour seulement deux places et si « la pression supplémentaire » est bien présente, le fair-play prend le dessus. « Aujourd’hui, on n’a pas la certitude de pouvoir débuter cette coupe du monde, mais on est des compétiteurs. On sait qu’il faut donner le meilleur pour être pris dans les 12, assure Jo. Personnellement, on y va pour l’équipe et s’il y a deux gars meilleurs que moi, je serai leur premier supporter. »

Un investissement conséquent pour la FTF

Au total, demain, ils seront 21, staff compris à décoller pour San Francisco puis le Brésil. Ce soir, la FTF prévoit un ultime repas avec les compagnes et les enfants de la Team. Une manière de « remercier, mais surtout de rassurer les familles » qui font « un gros sacrifice » en les laissant vivre cette aventure. Une aventure coûtant plusieurs milliards à la FTF (déplacements, mais aussi paiement des salaires aux joueurs) qui regrette toutefois les difficultés rencontrées par certains joueurs pour disposer de congé sans solde ou exceptionnel.