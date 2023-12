Grève évitée à Air Tahiti, toujours en cours dans les dépôts pétroliers

Le syndicat des personnels navigants SPNTPF et la direction de la compagnie sont tombés d’accord ce jeudi. Un protocole portant principalement sur les temps de repos des pilotes et leur planning de vol a été signé. La menace de grève qui devait être effective ce jeudi à minuit ne pèse plus. En revanche, le mouvement continue dans les dépôts pétroliers du pays.

Pas de perturbations sur les vols d’Air Tahiti ce vendredi. Les discussions organisées ce jeudi entre le syndicat des personnels navigants SPNTPF et la direction de la compagnie ont porté leurs fruits et un protocole a été signé. À l’origine du préavis selon la direction, des revendications portant notamment sur les plannings des vols et les conditions de repos des pilotes qui ont « depuis deux ans une activité soutenue ». Des revendications qui avaient déjà été exprimées dans un préavis en septembre dernier. Le syndicat demandait la concrétisation immédiate de certains points du protocole d’accord qui avait alors été signé.

La grève, en revanche, est bien en cours dans les dépôt pétroliers du pays. Elle a commencé ce jeudi matin, après l’échec des négociations entre la CSIP et les sociétés STDO, STDP et Somstat, qui regroupent des sociétés pétrolières. Dans un communiqué commun, Total et Petropol rejettent la responsabilité de l’échec des discussions sur le syndicat de Cyril Legahic qui demande des revalorisations de salaires pour faire face à à l’inflation de ces 18 derniers mois. La grève ne perturbe pour l’instant pas l’approvisionnement des stations ou de l’aéroport, mais le mouvement est illimité et pourrait se durcir dans les jours à venir. Aucune nouvelle discussion n’a eu lieu ce jeudi.