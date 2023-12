Le Burger King du Vaima ouvre ce vendredi

Le premier Burger King du fenua ouvre ses portes ce vendredi matin, sur le front de mer de Papeete, après une journée de test et une soirée d’inauguration très courue, ce jeudi soir. Deux autres fast-food de la chaine devraient sortir de terre dans les prochains mois du côté de Puurai, à Faa’a et de Taunoa.

Le teasing est un art délicat, et on le prend très au sérieux chez Burger King. Si la nouvelle de l’arrivée du « Whopper » au fenua avait filtré dès le mois de juillet, l’enseigne de fast-food avait évité, ces dernières semaines, les grandes déclarations et les effets d’annonce. Ses responsables locaux ont préféré distiller sur les réseaux sociaux les vidéos et messages annonçant, sans la dater, une ouverture prochaine. Ou invitant, via un jeu Facebook, certains clients à une soirée d’inauguration privée.

Elle a eu lieu ce jeudi soir, après une première journée de répétition générale et de test par les partenaires commerciaux mercredi. Boiserie, meubles design, luminaire et ambiance « royale »… Les 350 mètres carrés du Vaima, anciens locaux de Tahiti Nui Travel, ont été rénovés de fond en comble en à peine cinq mois, « un temps record », comme s’en félicitent les responsables de la franchise. Le ruban a été coupé par le tavana Michel Buillard mais les discours ont tourné court : « Burger King, mieux vaut goûter que d’en parler ».

La « Rolls du burger »

Et effectivement, certains invités, jeudi soir, n’étaient pas venus pour le décor. « On a dû courir mais on a eu le premier burger », s’enthousiasment Kelly et Chiara, ados qui avaient visiblement beaucoup entendu parler, sans jamais pouvoir le « tester », de Burger King avant son débarquement local. « Ça a le même goût qu’à l’étranger, la cuisson n’est pas pareil que celle des autres burgers, j’ai eu aucun mal à finir », analyse un plus fin connaisseur, quelques années de plus et quelques tables plus loin.

Des mots qui ravissent Bruno Simon qui rappelle que la chaîne, qui compte 19000 restaurants dans le monde, se distingue par ses « burgers grillés à la flamme » et ses « ingrédients frais ». « On achète chez des producteurs locaux, notamment chez Agrifarm ou au comptoir Cécile, des magnifiques légumes, des salades des tomates, des oignons. Le bacon est local également, fourni par les Salaisons de Tahiti », détaille le président de Burger King Polynésie, qui après avoir lancé l’enseigne en Nouvelle-Calédonie, s’est allié avec des investisseurs locaux, dont la famille Malmezac, pour s’implanter au fenua.

Le projet « maturait depuis un certain temps », « cette fois c’est parti » : « On arrive à l’ouverture après avoir recruté 65 personnes ces dernières semaines, elles ont eu un temps relativement court pour se former, malgré ça, elles sont opérationnelles et elles ont hâte, comme nous, de recevoir nos clients à partir de ce vendredi matin ».

Une première étape, avant Faa’a et Taunoa

Sur les réseaux sociaux ou devant l’enseigne du front de mer ces derniers, jours, les propriétaires ont cru déceler une certaine impatience d’amateurs polynésiens de fast-food. « Il va falloir qu’on soit à la hauteur des attentes », reprend Bruno Simon. Mais le Burger King du Vaima ne sera qu’une première étape pour le groupe qui ambitionne d’installer le Whopper « un petit partout à Tahiti pour qu’il soit le plus proche possible de nos consommateurs » :

Le deuxième Burger King du fenua devrait naître à Faa’a, où les travaux pourraient commencer dès le premier trimestre 2024, à l’intersection de la route de Puurai et de la RT. Suivra Taunoa, où un terrain est déjà prévu pour accueillir un nouveau restaurant. Reste donc à savoir comment le roi du burger, après les annonces résistera au temps. En Nouvelle-Calédonie, la marque au Whopper s’apprête à ouvrir son cinquième restaurant.