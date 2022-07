Le Whopper arrive au fenua

Faa’a, puis Arue et Papeete : la chaine de restauration rapide Burger King ouvrira son premier restaurant en Polynésie au deuxième semestre 2023. Le groupe Malmezac, associé à des investisseurs locaux et aux opérateurs de la franchise Burger King en Nouvelle-Calédonie, a obtenu il y a quelques jours son premier permis de construire.

Burger King arrive à Tahiti. C’est le groupe Malmezac, avec des investisseurs locaux et les opérateurs des 4 restaurants franchisés en Nouvelle-Calédonie, qui porte ce projet de 3 restaurants Burger King en Polynésie française.

Créée en 1954 à Miami, la chaine de restaurants compte aujourd’hui 19 000 établissements franchisés dans le monde et reçoit 11 millions de clients par jour. En 2023, 27 ans après l’ouverture du premier McDonald’s au fenua, son principal concurrent ouvrira son premier site, à Faa’a, au croisement de la route territoriale et de celle de Puurai, tout proche de la gendarmerie.

Cette première implantation disposera d’un « drive-through » et d’une aire de jeux pour enfants, et permettra la création d’une cinquantaine d’emplois, « prioritairement destinés aux habitants de la commune. »

Deux autres restaurants Burger King sont prévus à Tahiti, explique Éric Malmezac : le premier à Taunoa, et le second au centre Vaima de Papeete, dans l’espace occupé jusqu’ici par le cinéma Concorde.

Pour se démarquer de la concurrence, l’enseigne Burger King continue de mettre l’accent sur la cuisson de ses Whoppers – « grillés à la flamme » et « préparés à la commande », et sur la fraîcheur de ses ingrédients, « notamment celle de ses légumes qui seront achetés à des fournisseurs locaux. » Burger King axe aussi sa communication sur les produits « healthy » de son offre, « sans additifs ni arômes ou colorants » artificiels – wraps au poulet, salades et compotes.