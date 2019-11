Guy Laliberté mis en examen pour une dizaine de plants de paka

Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et propriétaire de l’atoll de Nukutepipi sur lequel il a bâti un resort privé, a été déféré ce mercredi au palais de justice de Papeete où il a été présenté à un juge d’instruction. Il a été mis en examen pour complicité de culture, détention et usage de cannabis, (une dizaine de pieds de paka) et placé sous contrôle judiciaire.

À l’origine de cette affaire, le directeur de la résidence de luxe de Nukutepipi. Celui-ci, il y environ trois semaines, était interpellé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a avec en sa possession du cannabis, et dans son smartphone, des photos d’une « plantation » indoor de cannabis prises à Nukutepipi. Une plantation « d’une dizaine de plants de paka », à usage personnel et médical selon l’avocat de Guy Laliberté, Me Piriou,.

Arrivé vendredi dernier à Tahiti, Guy Laliberté s’est vu convoqué mardi matin à la gendarmerie de Faa’a où il a été placé en garde à vue. Ce mercredi il était présenté au juge d’instruction où il a été mis en examen pour détention de stupéfiants et placé sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire « light », selon son avocat, qui lui permet de regagner le Canada s’il le désire.

Quant au principal intéressé qui a mis en émoi la presse locale et surtout canadienne, il s’est déclaré surpris de se faire « traiter de trafiquant » par la justice. Il faut dire que Guy Laliberté a investi dans une société canadienne de cannabis médicinal, 48North Cannabis dont il détient près de 13%.

Un communiqué de sa société Lune Rouge reçu dans l’après-midi assure qu’il « continuera à collaborer avec les autorités judiciaires de la Polynésie ». Selon la loi française, Guy Laliberté est passible au maximum de 10 ans de prison et 835 millions Fcfp d’amende.