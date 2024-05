Teahupo’o : la nouvelle passerelle inaugurée, la tour des juges « prête à l’emploi »

La passerelle piétonne de 44 mètres qui enjambe la Tiirahi a été inaugurée ce lundi, à une semaine de la Tahiti Pro et 70 jours des JO. Dans le lagon, la tour des juges, est , elle, désormais opérationnelle : les derniers essais ont été réalisés dans la matinée.

Lire aussi : Où en sont les travaux à Teahupo’o



Voilà des années que les autorités parlaient de doter Teahupo’o d’un nouveau pont. Le projet, longuement discuté butait régulièrement sur l’attachement des habitants du PK0 à la vénérable passerelle piétonne, ses lattes de vois et son armature d’acier blanc. L’approche de l’épreuve de surf des JO, puis les intempéries et les inondations du 1er mai 2023 ont fini par accélérer les choses. Voilà un peu plus de six mois que les travaux ont commencés, sous la houlette de la société Boyer, pour installer cette nouvelle structure de 44 mètres et 25 tonnes, construite en métropole, acheminée jusqu’au « bout de la route » et assemblée sur le site du chantier. Un projet estimé en début d’année à 390 millions de francs, dont 122 payés par l’État et le reste par le Pays, et qui s’est donc achevé ce lundi. « Dans les temps », pour les officiels présents, puisque l’objectif était d’inaugurer la nouvelle passerelle avant la Tahiti Pro qui débute le 22 mai. L’ouvrage est toujours uniquement piéton, comme l’ont souhaité les habitants du PK0. Quand à l’ancienne structure, vétuste et touchée par la corrosion et devenue dangereuse, elle doit être démantelée dans les prochains mois.

Finies donc les grues et instruments de chantier qui gâchaient la vue à l’embouchure de la Tiirahi. À quelques centaines de mètres au large, c’est un autre chantier d’ampleur qui est terminé : la tour des juges est désormais « prête à l’emploi ». « Les essais techniques ont été réalisés lundi matin par le bureau Veritas », a confirmé Pascal Luciani à l’AFP. Électricité, fibre, tout fonctionne ». La preuve, il faudra l’apporter pendant la Shiseido Tahiti Pro et lors des Trials qui la précèderont, les 18 et 19 mai puisque ce sera le baptême du feu pour la structure à 432 millions. Dernier chantier en cours au PK0 et qui lui a pris un peu de retard : la rénovation de la marina qui doit être livrée le 28 juin.