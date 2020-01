Orientation : bientôt l’heure des choix pour des milliers de lycéens

Les journées d’orientations Post-bac battent leur plein, ce lundi et mardi, sur le campus de l’Université de la Polynésie Française. Pour les élèves de terminale, c’est le moment de rassembler toutes les informations pour choisir un cursus au fenua ou à l’extérieur.

Ils étaient déjà près d’un millier de lycéens ce lundi à découvrir l’UPF avec leur classe. Face à eux, des professeurs, administrateurs ou étudiants pour les informer sur les bourses, les diplômes universitaires, les prépa ou BTS… Un vrai coup de pouce pour ceux qui, comme Leonidas, futur informaticien aujourd’hui au lycée professionnel de Mahina, ont encore des questions sur la filière qu’ils visent.

Dans la foule, la majorité des lycéens n’ont pourtant pas encore une idée précise de leur orientation. Or la plateforme nationale Parcoursup, où ils doivent faire leurs démarches post-bac, est d’ores et déjà active. Mehiata, qui vient du lycée du Diadème de Pirae, commence à s’inquiéter, même si elle sait qu’elle a encore jusqu’au mois de mars pour arrêter ses vœux.

Pas de raison de s’affoler pour autant. Le CIO, centre d’information et d’orientation, reçoit toute l’année les élèves et même leur famille dans les lycées publics ou dans ses trois antennes de Pirae, Taravao et Uturoa. Ses psychologues de l’Éducation nationale, spécialisés dans l’orientation, sont d’ailleurs présents à l’UPF jusqu’à demain soir.

A noter qu’après Punaauia aujourd’hui et demain, les journées de l’orientation Post-bac feront un détour par Raiatea ce vendredi.