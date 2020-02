Le Dixit enquête sur la place des femmes dans le monde du travail

Le 28e numéro de la « revue économique sociale et culturelle de Polynésie » parait ces jours-ci. Éclectique comme à son habitude, le magazine annuel s’intéresse, entre autres, aux questions d’énergie, d’agriculture ou de tourisme mais aussi à la « montée en puissance » des femmes dans les entreprises et l’administration.

Couverture fuchsia et traits féminins en une du Dixit cette année. La cuvée 2019-2020 du magazine créé en 1984, reprend la recette qui l’a fait connaitre. Sur près de 300 pages, on retrouve ainsi un guide des institutions du pays, des conseils pratiques pour les entrepreneurs, un bilan économique de l’année passée, le fameux classement des 200 premières entreprises du pays… Et bien sûr des dossiers d’actualité. Dominique Morvan, longtemps à la tête de la société éditrice du magazine, Créaprint, en a rédigé la majeure partie. Elle rappelle que le Dixit s’adresse au monde économique « mais pas seulement ».

Comment se porte la filière fruits et légumes ? Quels rapports entre les Polynésiens et les nouvelles formes de tourisme ? Quel impact du renouvellement des concessions d’électricité dans les îles ? A chaque question son dossier. Mais c’est bien sur la place des femmes dans le monde du travail que le Dixit a fait le plus long focus cette année. Entre féminisation rapide de certains secteurs, inégalités salariales persistantes et signalement d’harcèlement sexuels en hausse, Dominique Morvan estime que la problématique doit interpeller toute la société, y compris les autorités.

Imprimé par STP Multipress à 4000 exemplaires, le Dixit a commencé à être distribué cette semaine. Il sera présent dans tous les points de vente habituels à partir de lundi, au prix de 1700 francs. Il est aussi disponible en feuilletage gratuit sur le site des éditions Créaprint.