Fiscalité 2024 : la fin du paradis pour les voitures électriques et hybrides

Le gouvernement Brotherson juge que les avantages fiscaux accordés aux véhicules « verts » sont « excessifs » au regard de leur intérêt écologique réel. Il propose donc, dans le projet de budget 2024, de réserver les exonérations de droits d’import et de taxe d’immatriculation aux voitures électriques et hybrides les plus petites et les moins puissantes. La TVA, elle, sera rétablie pour tous ces modèles, mais restera à taux réduit. Le prix des SUV « verts » devrait quoiqu’il arrive augmenter.



Les représentants des concessionnaires s’en étaient déjà inquiétés lors de la dernière séance du Cesec. C’est confirmé dans le projet de budget primitif 2024, transmis ce matin aux élus de Tarahoi, et qui sera débattu les 7 et 8 décembre prochain en plénière de l’assemblée. Le gouvernement y propose de revenir sur les avantages fiscaux accordés aux véhicules hybrides et électriques. Exonération de certains droits d’import, exonération de TVA et de taxe de mise en circulation (TMC)… Ce régime très avantageux avait été mis en place pour la première fois en 2014 pour « réduire la dépendance de la Polynésie aux énergies fossiles« . De quoi faire décoller leur part de marché ces dernières années : les hybrides et électriques représentaient 17% du parc automobile polynésien l’année dernière.

Mix électrique trop carboné

Mais près de 10 ans après les premières « primes vertes », alors que l’empreinte carbone du pays n’a cessé d’augmenter et qu’un nouveau plan climat est en préparation, le gouvernement Brotherson a commandé à la Direction polynésienne de l’Énergie (DPE) une étude sur les avantages environnementaux réels des électriques et hybrides. Et les résultats n’iraient pas en leur faveur : ces véhicules « ne permettent pas de réduire de façon significative la consommation de gazole et les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules thermique », écrit l’exécutif dans l’exposé des motifs du projet de budget 2024. La faute aux mix électrique polynésien « encore majoritairement carboné », avec environ 70% de l’électricité produite par des énergies fossiles. Bref, pourquoi rouler en électrique, quand la production d’électricité pollue ?

Les défenseurs des voitures électriques et hybrides pourraient avancer que le mix électrique est en évolution rapide – plusieurs grandes fermes solaires sont en construction à Tahiti, et les projets pullulent aussi dans les îles – et que certains – encore peu nombreux – profitent de leurs propres panneaux solaires pour recharger leur véhicule. Le gouvernement ne relaie d’ailleurs pas dans le document les chiffres de l’étude de la DPE : il conclut seulement que les avantages fiscaux aux véhicules « verts » sont aujourd’hui « excessifs au regard des retombées en termes de décarbonation ». Les concessionnaires ont déjà levé leur bouclier : la suppression des exonérations, ont-ils prévenu au Cesec, pourrait faire bondir de 30 à 40% le prix de ces véhicules.

Priorité aux véhicules de moins de 4 CV

Mais ça n’est pas une suppression complète des avantages que prévoit le gouvernement, qui relève que l’Europe – et toute une partie du monde – s’est engagé vers la fin des moteurs thermiques à l’horizon 2030. L’analyse de la DPE suggère en outre, comme toutes les études internationales, que la lutte contre les émissions implique surtout de « privilégier les véhicules de faible puissance, nécessitant moins d’énergie pour se déplacer ». Il s’agit « d’adapter » la fiscalité. L’exécutif propose à l’assemblée, d’une part, de rétablir sur ces véhicules verts une TVA au taux réduit de 5%, de leur appliquer un taux réduit de TMC de 3%, et d’exonérer de cette même TMC les plus petits véhicules, qui ne dépassent pas les 4 chevaux fiscaux. Côté droits d’importation, ce sera au conseil des ministres de retirer les hybrides et électriques de la liste des exonérations. Là encore, elles devraient être « partiellement » maintenues, pour les véhicules de moins de 4 CV. La fin du « paradis » fiscal, mais pas la fin des avantages.