Foot : Tefana et Mira donnent le ton du championnat de Ligue 1

Les cinq premiers matchs du championnat de Ligue 1 ont été disputés ce week-end. Vénus et Tefana, deux sérieux prétendants au titre, ont ouvert les hostilités dans un duel serré qui s’est conclu sur un score de 3-2 en faveur des Jaunes et Verts de Sébastien Labayan. Mira, de son côté, a impressionné en infligeant un 8-0 à Manu Ura. Punaruu, Dragon et bien sûr Pirae, grand favori du championnat, ont également brillé lors de leurs rencontres respectives.

C’est reparti. Les cinq premiers matchs du championnat de Ligue 1 se sont disputés vendredi et samedi. Parmi les rencontres les plus marquantes de ce lancement, celle opposant les joueurs de Vénus à ceux de Tefana.

Une rencontre serrée et pleine de rebondissements : « On a eu une entame de match difficile puisqu’ils ont réussi à marquer très tôt dans la partie, explique le coach des Jaunes et Verts. On a ensuite réussi à égaliser, puis à prendre le dessus et à mener au score. Bon, après, à cause d’une erreur de jugement sur un ballon long, ils ont réussi à égaliser avant la mi-temps, mais on a repris le match en main. »

Score final : 3-2 en faveur des protégés de Sébastien Labayan. « Démarrer le championnat par un choc, ce n’est jamais évident, surtout que c’était un prétendant au titre et qu’il jouait à domicile, précise encore le coach. Pour nous, c’était important de faire un résultat. Sur le plan athlétique, ça nous a permis de nous jauger et d’aborder les matchs suivants avec plus de sérénité. »

Autre rencontre marquante : celle qui opposait Mira à Manu Ura. Les deux équipes font leur entrée en Ligue 1 cette saison, mais sur ce premier match, c’est Mira, l’équipe de l’île sœur, qui a été la plus efficace. Elle s’est imposée face aux joueurs de Paea sur le score de 8-0.

Une belle entrée en matière pour les joueurs d’Irea Germain, qui confiait quelques jours avant le match à nos confrères de Tahiti Infos qu’ils s’étaient « armés pour ça » niveau effectif.

Sur les trois autres matchs disputés ce week-end, Punaruu s’est imposé face aux Centraliens (4-2), Dragon a battu Taiarapu (4-1), et enfin Pirae a surclassé Pueu (4-0).