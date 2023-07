Football : 1400 participants au Festival des îles

Le Festival des îles accueillera jusqu’au 22 juillet 1400 participants venant des 5 archipels. En petite nouveauté cette année un Festival des îles dédié aux U13. Au programme des festivités du football, du futsal et du beach soccer sur six journées de compétitions… Retrouvez le programme complet de cette « Coupe du monde » des îles.

Le ballon rond à l’honneur. Après trois années passées sous silence, le festival des îles revient cette année. Au total 1400 participants, des hommes, des femmes et des jeunes, venants de 23 îles du fenua s’affronteront au cours des six journées de compétition officiellement lancées ce lundi. Au programme, du football bien sûr, mais aussi du futsal et du beach soccer. Objectif pour la fédération tahitienne, faire jouer un maximum les sportifs des îles qui ont dû faire des « sacrifices » pour pouvoir s’aligner sur cette « Coupe du monde » des îles. Ils ont, entre autres, dû débourser 50% du prix de leur billet d’avion. « Priorité aux matchs et qu’ils puissent surtout se faire plaisir sur le terrain », confie Naea Bennett, conseiller du président de la FTF. Les équipes joueront donc au moins 8 matchs cette semaine.

Cette édition marque aussi un nouveau tournant pour cet événement créé en 2008, puisque la FTF organise, en parallèle, la 1ere édition du Festival des Jeunes, dédié aux moins de 13 ans. Un évènement qui vise à promouvoir la discipline et qui veut aussi servir à la détection de jeunes talents. Diverses activités seront donc proposées avec des circuits, des évaluations, mais aussi un programme éducatif fédéral. « Pour nous, ça va être une base de données, on va faire des tests techniques qui nous permettrons de suivre les futures joueuses et futurs joueurs », précise Patrice Flaccadori, directeur technique de la fédération. Une occasion également d’évaluer et de constater, en pratique, ce que les éducateurs ont appris lors des formations de cadre pour éventuellement « réajuster les programmes » si nécessaire.

Le festival a démarré le week-end dernier avec le lancement du tournoi de Beach soccer, mais il a été officiellement ouvert ce lundi, en présence du président de la Fifa, Gianni Infantino. Moetai Brotherson, aussi présent pour une cérémonie toute en danse et en chant, a rappelé que le football « était avant tout un jeu » et qu’il fallait en garder l’esprit pendant les 5 jours de festival. Un jeu tout de même présent au jeux : c’est sur ce stade de Pater que se joueront, en 2027, les épreuves de foot des Jeux du Pacifique. Et le président appelle à « être à la hauteur » et à « hisser notre drapeau très haut » face aux « cousins du Pacifique ». Les rencontres sont centralisées sur Pirae avec des matchs sur le site de Fautaua, au complexe de JT, à la Salle Dragon et au centre de la FTF.