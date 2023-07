Youri Djorkaeff : « Tahiti c’est une expérience incroyable »

Le champion du monde de football 1998 a pris un bain de foule ce lundi lors de son passage au centre technique de la FTF avec la délégation de la Fifa et son président Gianni Infantino. Quelques heures de visite seulement, mais assez pour l’ex-star des Bleus de déclarer son amour au fenua. Et pour quelques centaines de joueurs du Festival des îles de l’apercevoir, de prendre des selfies, voire d’échanger un moment avec lui.

Il est conquis. Youri Djorkaeff, champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec l’équipe de France, a beau n’être que pour quelques heures à Tahiti, il semble profiter de chaque moment. Cette visite éclair, il la fait au sein de la délégation de la Fifa menée par son président Gianni Infantino, en route vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande où se débutera la Coupe du monde féminine le 20 juillet prochain. En compagnie d’autres grands noms du football international, il avait rendez-vous, ce lundi matin, sur la pelouse synthétique du centre technique de la FTF, près du stade Pater de Pirae. Un terrain construit dans le cadre du projet « Fifa forward 2.0 », qui sert déjà depuis 3 ans, mais qui n’avait jamais été officiellement inauguré. C’est désormais chose faite. Après les discours, et une fois le ruban – ou plutôt la couronne de tiare – coupée, la délégation de la Fifa a pris un quart d’heure pour saluer la centaine d’îliens présents sur le site en attendant le lancement officiel du Festival des îles.

Un bain de foule en guise de remerciements

Un moment privilégié durant lequel Youri Djorkaeff a été particulièrement sollicité. Il a joué la carte de la proximité répondant positivement à toutes les demandes de selfies et autres photos de ses fans… Une manière pour la star du ballon rond de remercier les Polynésiens pour l’accueil qu’ils lui réservent à chacun de ses passages au fenua. « C’est magnifique. C’est la troisième fois que je viens à Tahiti et à chaque fois, c’est une expérience incroyable », confie l’ancien champion.

Le « snake » se dit surpris par les « nouvelles installations » et l’engouement grandissant de la jeunesse polynésienne pour le football. L’ex champion est désormais directeur de la Fondation Fifa, un organisme indépendant créé en 2018 et ayant pour objectif de contribuer à promouvoir le changement social dans le monde. Amoureux du fenua, il a aimerait voir se développer davantage la discipline au fenua assurant que « les moyens sont là et que la Fifa y travaille ».