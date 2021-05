Football chez les dames : « Promouvoir la discipline dans les îles »   

En Polynésie, le football féminin prend de plus en plus d’ampleur et tente de se faire une place dans les îles à l’heure de la prochaine coupe du monde en 2023 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Le football féminin se développe aussi dans les îles. Mi-avril, la fédération tahitienne de football officialisait le championnat féminin de football à Raiatea. En déplacement il y a quelques semaines à Raiatea, la sélection féminine U19 a proposé une matinée axée sur l’initiation aux enfants et aux adultes de l’île Sacrée. Tony Hiro, le président du District de football de Raiatea est également présent. « L’idée était de promouvoir le football chez les femmes à Raiatea mais également préparer le terrain pour la création d’un championnat U15 féminin la saison prochaine », explique Stéphanie Spielmann, responsable du football féminin à la Fédération tahitienne de football.

« Détecter les talents dans les iles »

Promouvoir, ce sport au-delà de Tahiti est « une aubaine pour le football tahitien », selon Stéphanie. Pour la fédération, l’objectif est clair : trouver des talents, la crème de la crème. « Depuis le début, on essaye de travailler en partenariat avec les îles afin d’avoir les meilleures joueuses. L’officialisation du championnat féminin à Raiatea va permettre de détecter plus facilement les talents. C’est le message que l’on veut faire passer : les talents vont pouvoir pratiquer dans les îles, avant de pouvoir percer sur Tahiti ».