Coupe de Polynésie : un choc Vénus-Pirae en finale

Dans les demi-finales de la Coupe de Polynésie, Vénus a dominé, samedi, Punaruu seule équipe de Ligue 2 encore en lice sur le score de 3-1. On retrouve également en demi-finale, Pirae qui s’est imposé face à Tefana.

Entre l’Euro et la Coupe de Polynésie, les amoureux du ballon rond sont gâtés en ce moment. Samedi soir, les demi-finales de la Coupe de Polynésie se sont déroulés sans accroc pour les favoris.

L’AS Vénus pensait avoir fait le plus dur en menant rapidement 2-0 contre les joueurs de L2 de Punaruu. Les leaders du championnat de deuxième division de Polynésie ont réussi à inscrire un but juste avant la mi-temps, (2-1). À la seconde période, les joueurs de Samuel Garcia parviennent à éteindre les espoirs de Punaruu en inscrivant un troisième but. Score final (3-1) en faveur des joueurs de Mahina. L’addition aurait pu être certes beaucoup plus salée mais l’important était ailleurs. « L’objectif était surtout la qualification pour la finale », souligne Samuel Garcia, coach de Vénus.

« Pirae est une équipe redoutable »

Dans l’autre demi-finale, Pirae a dominé nettement son adversaire Tefana (3-0). Pour la finale, Vénus aura à cœur de prendre sa revanche sur Pirae. La semaine dernière, les Oranges ont remporté le titre de champion de Polynésie en finale contre les joueurs de Mahina. « C’est un adversaire redoutable mais on jouera cette finale de coupe avec nos armes (…) on peut dire que c’est une affiche de rêve, Pirae et Vénus sont les deux clubs incontournables de cette saison », indique le coach de Mahina.

Le Champion en titre et son Dauphin se retrouveront donc en finale le samedi 26 juin à Pater. Le vainqueur de cette finale se qualifiera pour le 8e tour de la Coupe de France 2022 en novembre prochain.