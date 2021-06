John Mairai décoré chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres

L’homme de culture, John Mairai a été décoré, samedi, par le Haut-commissaire de la médaille de chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, au titre de la promotion du 14 juillet 2019.

C’est à l’occasion du gala du conservatoire samedi soir, que John Mairai a reçu la médaille de chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Une distinction qui vient récompenser l’homme de lettres qui a contribué au rayonnement de la culture tahitienne. Le Président, Edouard Fritch, le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et le Haut-commissaire de la République, étaient présents, place To’ata.

John Mairai a été nommé « chevalier de l’ordre des arts et des lettres » en 2012 et décoré de l’ordre de « Tahiti nui » en 2020. C’est en 1983, qu’il fonde le Théâtre de l’Aube et traduit Molière et Shakespeare en tahitien. On lui doit la mise en scène en tahitien de « Macbteth », de Shakespeare ou encore du « Bourgeois gentilhomme » de Molière.

Homme de théâtre, John Mairai a toujours été soucieux de transmettre son savoir à la jeune génération. Il a participé à la diffusion de la culture tahitienne avec la pratique du ‘Orero, art oratoire, dont il est un des derniers grands maîtres aujourd’hui. Il enseignera cet art au sein de l’Ecole nationale supérieur d’art dramatique à Limoges.

Le talent de ce passionné d’histoire s’est aussi manifesté lors des festivals Heiva i Tahiti et il recevra de prestigieuses distinctions en tant que meilleur auteur pour les différentes troupes de danse.

Le Haut-commissaire a tenu à exprimer la considération de l’État pour celui qui a permis de faire rayonner la langue tahitienne. « La culture ne s’apprend pas par cœur, elle s’apprend par le cœur » , a indiqué le Haut-commissaire.

Enfin durant le gala, un hommage a été rendu à Louise Kimitete, qui a enseigné pendant de nombreuses années au CAPF.