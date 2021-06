Municipales à Uturoa : la liste de Matahi Brotherson l’emporte

Les électeurs de Uturoa à Raiatea étaient invités à retourner aux urnes ce dimanche, pour de nouvelles élections municipales après l’annulation du dernier scrutin pour dix procurations irrégulières. C’est la liste de Matahi Brotherson qui a été élue dès le premier tour.

Ce dimanche, les citoyens de la capitale des îles sous le vent étaient appelés à voter pour le premier tour des élections municipales de Uturoa. Deux listes étaient présentes : Te reo amui no Uturoa de Matahi Brotherson et Outuroa to tatou oire menée par Sylviane Terooatea. C’est Matahi Brotherson qui l’a emporté avec un écart conséquent face à la maire sortante Sylviane Terooatea.

Rappelons que lors du premier tour des élections municipales, le 28 juin 2020, la maire sortante Sylviane Terooatea avait été battue de dix voix par Matahi Brotherson. En septembre dernier, l’ex tavana avait déposé un recours devant le tribunal administratif portant sur des procurations jugées douteuses. Le 6 octobre dernier, le tribunal administratif avait prononcé l’annulation des élections. Matahi Brotherson avait alors fait appel au conseil d’Etat. En avril, le Conseil d’Etat avait confirmé l’annulation des élections municipales de Uturoa.