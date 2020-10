Nouvelle-Zélande : large victoire pour Jacinda Ardern et les travaillistes

Une victoire sans appel pour la Première ministre Jacinda Ardern lors des élections générales ce samedi. Un succès intimement lié à la gestion exemplaire de la crise sanitaire par le gouvernement néo-zélandais ces derniers mois. Pour David Camroux, professeur en histoire politique à Sciences Po Paris « C’est une double victoire pour Jacinda Ardern » . Le Parti travailliste devrait disposer de 64 sièges sur 120 au sein du Parlement néo-zélandais. C’est la première fois qu’un parti néo-zélandais parviendrait à avoir la majorité absolue depuis la réforme du système électoral en 1996.

“Merci à toutes ces personnes qui nous ont donné leurs voix, qui nous ont fait confiance pour continuer à piloter la relance de la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Jacinda Ardern lors de son discours de remerciements à ses partisans. Avant même les résultats définitifs, la cheffe de l’opposition conservatrice Judith Collins a publiquement reconnu sa défaite. « Félicitations à la Première ministre, Jacinda Ardern, parce que ce sont, je crois, des résultats extraordinaires pour le Parti travailliste ». Justement, le Parti travailliste dont est issue Jacinda Ardern, devrait disposer de 64 sièges sur 120 au sein du Parlement monocaméral néo-zélandais. Les travaillistes ont remporté 49% des suffrages, loin devant le Parti national, crédité de 27% selon des résultats encore provisoires. Les Verts ont recueilli 7,6% des voix et les nationalistes de New Zealand-First 2,6%.

« C’est une surprise qui n’est pas une surprise (…) les résultats sont encore meilleurs que prévu », indique David Camroux, chercheur honoraire au CERI à Sciences Po Paris.

Un mandat et des défis traversés avec succès

La détermination de la Première ministre a notamment été éprouvée à plusieurs reprises durant son mandat. D’abord en mars 2019, lors des attaques meurtrières dans les mosquées de Christchurch causant la mort de 51 personnes. Coiffée d’un foulard noir, la première ministre Jacinda Ardern était allée rencontrer des rescapés de la tuerie et des familles des victimes. Moins d’un mois après, le Parlement néo-zélandais a adopté le projet de loi concernant l’interdiction des armes semi-automatiques de type militaire, par un vote quasiment à l’unanimité, de 119 voix contre 1.

Jacinda Ardern a aussi marqué les esprits durant la crise sanitaire. Seulement 25 morts en six mois durant la crise : un bilan plus que favorable qui a pu contribuer et amorcer sa victoire. Beaucoup d’observateurs estiment que la cheffe du gouvernement a géré la pandémie avec une efficacité exemplaire, et ce grâce à des mesures drastiques dès le début, avec un confinement très strict. Avec la résurgence de nouveau cas à Auckland en août, le gouvernement a mis en place un nouveau confinement localisé, cette fois à la région d’Auckland, pendant trois semaines. Et un nouveau succès, plus aucun cas de contamination depuis fin septembre. Une politique sanitaire qui a donc fait ses preuves par deux fois.

En outre, ces élections sont aussi une énorme défaite pour l’opposition, le Parti national. « Il y avait une forte instabilité politique chez les nationalistes, une situation qui traduisait une incapacité à trouver une alternative à Jacinda Ardern ».

En marge de cette élection, les électeurs étaient aussi invités à se prononcer sur deux référendums, le premier sur l’usage du cannabis à des fins récréatives, le second sur l’euthanasie. Les résultats de ces consultations sont attendus d’ici le 30 octobre.