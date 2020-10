Un test covid en 15 minutes à l’aéroport : premiers essais entre San Francisco et Hawaii

Alors que la pandémie de coronavirus continue d’avoir des répercussions financières sur l’industrie du voyage, les compagnies aériennes essaient de stopper l’hémorragie grâce à des méthodes permettant de gérer plus facilement les exigences de quarantaine. Annoncé il y a plusieurs semaines, United Airlines a ainsi décidé de miser sur un test de 15 minutes pour tester les passagers voyageant de l’aéroport international de San Francisco à Hawaii. Un dispositif applicable depuis le 15 octobre.

15 minutes, c’est le temps d’attente moyen que chaque passager au départ de San Francisco à destination d’Hawaii devra observer pour savoir si son test est positif ou non, à la Covid-19. Selon United Airlines, ce dispositif permet aux voyageurs de « gérer plus facilement les exigences de quarantaine et les conditions d’entrée de destinations populaires dans le monde ».Les usagers qui optent pour ce dispositif recevront un test de prélèvement nasal, qui fournit des résultats en 15 minutes. Les tests sont administrés par un prestataire médical privé, qui dispose d’une zone de test covid-19 dédiée à SFO. Ce test demeure toutefois optionnel, puisque l’initiative fait partie du programme pilote de test pour les voyageurs.

Rapide ? Oui, mais onéreux puisque ce test coûte $250. Peu surprenant, finalement, compte tenu de la rapidité du test et de la possibilité de se faire tester autrement. United s’est mis d’accord avec les autorités de Hawaii pour s’assurer que tout client United, aussi bien les visiteurs que les résidents hawaiiens qui rentrent chez eux, dont le résultat au test est négatif, ne soient pas soumis à la quarantaine actuellement imposée par l’État de 14 jours. Les voyageurs qui ne veulent pas débourser une telle somme peuvent toujours opter pour une quarantaine « classique » à l’arrivée sur l’archipel.

Pour l’heure, les tests sont limités aux vols de San Francisco à Hawaii, mais la compagnie américaine songe à étendre les tests covid-19 à d’autres destinations et aéroports américains dans les mois à venir.

Une inspiration pour d’autres compagnies

Cette pratique a aussi pu donner des idées à d’autres compagnies aériennes du monde entier, qui font pression pour que les tests covid-19 soient une alternative aux restrictions de voyage et aux longues quarantaines pour les voyageurs. Selon CNBC, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé qu’elle prévoyait de proposer des tests d’antigène covid-19 à ses passagers au mois d’octobre, en commençant par les passagers d’affaires et de première classe.