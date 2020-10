Covid-19 : opération de contrôle du port du masque dans les bars et restaurants du centre-ville de Papeete

Des policiers ont patrouillé ce vendredi soir dans les rues du centre-ville de Papeete, dans le cadre d’une opération de contrôle dans les cafés, bars et restaurants, quelques heures après le renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19.

Le changement de ton a été donné ce vendredi par l’État et le Pays. Suite au passage au niveau 4 du plan Covid Fenua à Tahiti et Moorea, les autorités ont décidé de durcir les règles déjà mises en place depuis le mois de septembre. Ce vendredi soir dans le centre-ville de la capitale, il s’agissait pour les forces de l’ordre de renforcer la politique de prévention.

Les policiers ont « durci » les contrôles dans les bars et restaurants (en clair, c’est le passage d’une certaine prévention à la répression), et n’hésitent pas à verbaliser des clients qui ne porteraient pas de masque alors qu’ils circulent dans un bar ou un restaurant, ou qui seraient plus de 6 à table. À 19 heures, deux procès-verbaux pour non port du masque avaient déjà été dressés.

« Nous nous attaquons aux personnes rebelles »

La commandante de police adjointe à l’unité de coordination, Tatiana Dauphin, rappelle par ailleurs que ces contrôles sont effectués depuis déjà le mois de septembre au fenua. « Ces contrôles ont perduré depuis septembre et sont effectués de manière quotidienne ». Des interventions qui restent d’abord pédagogiques : « Nous expliquons aux personnes les motifs de nos interventions (…) nous sommes d’abord dans une démarche de prévention mais lorsque les gens refusent ce discours, nous passons à la sanction » indique la Capitaine.

Rappelons que Dominique Sorain a annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. Les contours juridiques de cette mesure doivent être encore affinés. Tout dépendra des décrets d’application sur l’état d’urgence national qui doivent permettre de « renforcer les capacités d’action » du Haussariat.