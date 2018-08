Bruno Tehaamoana « fier de (ses) joueurs »

Malgré la déception de la défaite en finale du championnat d’Océanie de football U-19, le coach des Aito Taure’a, Bruno Tehaamoana, est fier du « tournoi magnifique » de ses joueurs qualifiés pour la coupe du monde des moins de 20 ans en mai prochain en Pologne. Pour le coach, c’est « la solidarité et l’humilité » du groupe qui a payé.

Le coach des footballeurs U-19 de Tahiti, Bruno Tehaamoana, était à peine remis de ses émotions ce week-end. Après une qualification pour la coupe du monde des moins de 20 ans de la Fifa obtenue mercredi, les Aito Taure’a se sont inclinés 1-0 en finale du championnat d’Océanie U-19 samedi soir à Pater. « Je pense que tout compétiteur est déçu par une défaite », regrette Bruno Tehaamoana qui reste néanmoins « fier de (ses) joueurs ».

Sur l’ensemble du tournoi, le coach salue « des joueurs à la hauteur » de la qualification. Il estime que c’est « la solidarité et l’humilité » du groupe qui a permis ce résultat exceptionnel.

Les esprits sont désormais tous tournés vers la coupe du monde des moins de 20 ans de la Fifa en Pologne en mai 2019. Bruno Tehaamoana est en attente des propositions de l’Oceanian football confederation et affirme avoir reçu des propositions pour des matchs de préparation en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Dubai et en métropole. Pour l’heure, le principal objectif déjà demandé aux joueurs sera de « défendre les couleurs du football tahitien et océanien ».

Enfin, Bruno Tehaamoana a tenu à saluer la performance du gardien des U-19 tahitiens, Moana Pito, élu meilleur gardien du tournoi.