Après les manèges, Chez Rata offre 100 000 Fcfp à la ligue contre le cancer

Alors que ce week-end marquait la fermeture des manèges de Outumaoro, l’association du restaurant Chez Rata, dont le stand est installé sur le site, a fait don d’un chèque de 100 000 Fcfp à la ligue contre le cancer. Depuis l’an dernier, l’association Rata de Noël Ena a décidé de faire don d’une partie des gains de sa saison à des associations caritatives du fenua.

Depuis sa création il y a trois ans, l’association de Noël Ena tient le stand « Chez Rata » sur le site des manèges de Outumaoro. Et depuis sa création, l’association a décidé de venir en aide aux œuvres caritatives du fenua. C’est ainsi la deuxième année consécutive que l’association Rata fait un don de 100 000 Fcfp à l’issue de la saison des manèges. L’an dernier déjà, elle avait aidé Te Rima o te Here. Cette année, elle a choisi la Ligue contre le cancer.

Dans cette association familiale, tous participent à la bonne marche du stand. Au début, Noël Ena affirme que « c’était pour faire découvrir à nos jeunes le monde, les faire sortir du fenua. Donc nous vendions des plats, nous organisions des bals. Puis nous nous sommes mis à aider nos jeunes qui partent en métropole pour leurs études. Et depuis deux ans, nous avons décidé d’aider les associations ».

La présidente de la Ligue contre le cancer, Patricia Grand, sait déjà à quoi sera consacré cet argent. Elle profite de ce beau geste pour rappeler que la manifestation « Octobre rose », dont le but principal est le dépistage du cancer du sein, approche à grand pas. La ligue attend nombre de sponsors tels que l’association Rata.

La présidente de l’association des forains de Papeete, Mereana Tamarino, invitée pour l’occasion, estime que « c’est un geste très très louable » mais doute que les autres forains puissent suivre l’exemple de Noël Ena.

Selon le « Plan cancer pour la Polynésie française 2018-2022 » on dénombre plus de 600 nouveaux cas de cancers chaque années en Polynésie « avec une augmentation constante depuis les dix dernières années ». « On comptabilise environ 300 décès par cancers chaque année (quel que soit le type de cancer), soit environ un quart de la totalité des décès ayant lieu en Polynésie française ».