Shell Va’a, indestructible, vainqueur de la Vodafone Channel Race 2021

« La course la plus difficile au monde » a tenu toutes ses promesses ce samedi pour cette édition 2021. À Aorai Tini Hau, c’est Shell Va’a qui a franchi la ligne d’arrivée en première position avec un excellent temps de 6:07:29. Manihi va’a prend la deuxième place et Paddling Connection arrache la troisième place.

Les conditions météo difficiles n’ont pas empêché les 45 pirogues de se positionner sur la ligne de départ à Aorai Tini Hau. Les organisateurs avaient prévenu : la course sera encore plus difficile que celle de l’année dernière. En effet, pour cette édition la course a été rallongée de 15 km. La course, par rapport aux changements, était identique à l’année dernière. Le premier changement autorisé avait lieu à Hitimahana jusqu’à la passe Taapuna. Tout ce parcours qui se trouve en haute mer, les changements sont autorisés de manière illimitée. En revanche, seuls deux changements étaient autorisés dans le lagon, à partir de Taapuna jusqu’à l’arrivée au Taaone.

Sheel Va’a s’est imposé sans surprise en conservant la distance avec ses concurrents durant les 85 km de course. Le suspense était du côté des autres équipages : Manihi va’a et Paddling Connection ont livré un combat acharné jusqu’au bout. Au final, c’est l’équipe de Manihi Va’a qui décroche la deuxième place. « Manihi a fièrement représenté les îles. Il ont réussi à surprendre beaucoup de monde, je tiens à les féliciter », explique Patrick Moux, président de la course Vodafone Channel Race Tahiti. Paddling Connection termine à la troisième place du podium de cette édition 2021.

Shell imbattable

Une victoire indiscutable pour l’équipe de David Tepava, qui peut s’expliquer surtout par une très grosse préparation du côté des rameurs. « C’est l’entraînement qui a fait la différence. Au delà des résultats, tous les participants de cette course sont des champions, on parle de la course la plus difficile au monde », précise le président de la course Vodafone Channel Race Tahiti.

Chez les vétérans, Hinaraurea remporte la course en 6h20’35.

Albert Moux se met à l’eau, tout un symbole

La course a aussi eu son lot de surprises : Âgé de 76 ans, Albert Moux, le patron de Shell et Vodafone est monté en 5e place de la pirogue lors du dernier changement. Le moment « le plus émouvant de la course », selon son fils, Patrick Moux. « Il a toujours rêvé de ramer avec ses rameurs, il a eu connaissance de la surprise au tout dernier moment ».