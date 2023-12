Jeux du Pacifique : Iloha Eychenne reçue cinq sur cinq

En remportant la médaille d’or en marathon à la barre du V6 féminin, Iloha Eychenne a décroché son cinquième titre de la semaine, après les quatre récoltés en Kayak (dont deux en K2 avec Nateahi Sommer). Elle est la représentante de Tahiti la plus récompensée des Jeux.

C’était la surprise du chef, « le petit bonus ». Pour les épreuves de marathon, 24 kilomètres disputées jeudi en V6, l’équipe féminine a fait appel à Iloha Eychenne pour prendre la barre. La peperu des îles Sous le Vent s’est parfaitement fondue dans le collectif des vahine, pour remporter la médaille d’or avec une confortable avance sur Fidji. « Ils m’ont mis à la barre, pour que l’habituel barreuse puisse passer en faahoro », souligne celle qui partage ce titre avec, dans l’ordre, Mahia Berdichevski-Poroi, Taihere Mairau, Mihinoa Paaria, Mihihau Teata et Anavai Tengaripa. « Une course dure, mais sur laquelle on a bien glissé malgré le travers », raconte-t-elle peu avant l’arrivée des tane, eux aussi médaillés d’or sur la distance.

Iloha, championne du monde de V1 marathon 2023, également lauréate -entre autres- du Te Aito et du Heiva Va’a Mata’eina’a, remporte un nouveau succès de prestige en pirogue cette année. Pourtant, il s’agissait de sa seule course en va’a sur ces Jeux des îles Salomon, pour lesquels elle s’est concentrée sur le kayak. « En va’a le vivier de rameuses est assez conséquent, donc je n’ai pas fait défaut à la discipline. Par contre en kayak on était beaucoup moins nombreuses et on avait besoin de ramener des médailles, pour concrétiser tout le travail qui a été fait », justifie la championne.

En solo et en duo

Un choix judicieux, puisque la rameuse de Huahine, qui évolue entre les îles et la Métropole, s’est imposée à quatre reprises en kayak. Sur ses deux courses individuelles, en vitesse et au marathon. Mais aussi sur ces deux épreuves en format K2, aux côtés de la jeune Nateahi Sommer, 16 ans. « Ca a été une super nana, elle a été excellente, que ce soit en marathon ou en vitesse, on s’est régalées, avec une bonne entente, je suis ravie d’avoir pu partager les Jeux avec elle », salue la jeune femme.

Avec ses cinq médailles d’or, Iloha Eychenne est la plus titrée de la délégation tahitienne. La kinésithérapeute de profession pourrait être imitée par Salomé de Barthez, tôt ce vendredi : la triathlète, qui a déjà gagné le triathlon et l’aquathlon, en individuel et par équipes, vise aussi l’or sur semi-marathon.

Après son retour dans les îles et les « fêtes de fin d’année à la maison », Iloha Eychenne abordera la saison prochaine avec la même envie. Son calendrier devrait être similaire à celui de cette année : « on prend les mêmes et on recommence », sourit-elle.