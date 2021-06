Un dîner spectacle pour les enfants au Captain Bligh

« Les Extraordinaires de Tahiti » arrivent en Polynésie française pour leur tout premier événement. C’est dans un dîner d’ambiance que les enfants de 4 à 12 ans pourront découvrir l’univers des créatures mystérieuses. La soirée se déroulera le mercredi 30 juin au restaurant le Captain Bligh à Punaauia.

« On appelle ça un dîner d’ambiance car ce n’est pas un spectacle traditionnel avec des lumières que l’on a l’habitude de voir au Théâtre. Il y aura de l’interaction entre les enfants et les artistes », indique Sydélia Guirao, scénariste, créatrice d’événements et à l’origine du spectacle.

Au cours du dîner, un passeur aura pour rôle de faire voyager une créature d’un livre à un autre. Les créatures sont issues de contes de fées. « Ce show est une première car il n’a été joué nulle part ailleurs », précise la scénariste.

Dans le cadre du spectacle, il est nécessaire de réserver la table au préalable. Le show démarrera à 19 heures et durera une heure environ.

Les Extraordinaires de Tahiti, c’est le 30 juin au restaurant le Captain Bligh à Puna’auia.

Réservation possible dès maintenant.

Tarif : entrée 1 500 Fcfp. Buffet : 2 000 Fcfp pour les adultes, repas enfant à 1 200 Fcfp.