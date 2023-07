L’humoriste distillera ses sketchs pour la toute première fois au fenua, les 16 et 17 septembre sur la scène du Grand théâtre. Elle devrait présenter une partie de son nouveau spectacle, L’expérience de la vie, tout en reprenant les meilleurs moments de son précédent one-woman show. Des représentations inédites donc pour le public comme pour l’artiste, déjà impatiente d’y être.

En 35 ans de carrière, Anne Roumanoff a bien eu des occasions de voyager. Rien que ces derniers mois, l’humoriste parisienne a foulé les planches des scènes du Maroc, du Portugal, d’Israël et même des Etats-Unis, à New-York et Miami notamment. Des outremers, elle a aussi vu les Antilles ou la Guyane. Mais Tahiti, ce sera une première en septembre. « On m’en a parlé plein, plein de fois, mais ça n’a jamais pu se faire, il y avait toujours quelque chose », explique la comique, finalement convaincue par SA Productions.

À Paris, « c’est un bon moyen d’énerver les gens que de dire qu’on va en Polynésie »



Celle qui jouera au Grand théâtre se dit déjà ravie de ce séjour, avant même d’avoir foulé le sol du fenua. « Je vais pas mal travailler pendant l’été, donc rien que de me dire que, pendant que tout le monde va travailler en septembre, moi je serai à Tahiti… et rien que le plaisir de voir la tête des gens quand je leur dis que je vais venir ici, je suis déjà contente ! s’amuse la quinquagénaire. Le glisser dans la conversation, ça fait beaucoup d’effet ».

« C’est un très bon moyen d’énerver les gens que de dire qu’on va en Polynésie », sourit celle pour qui le fenua évoque… « le Tahiti douche, la plage, les paysages de rêves et la gentillesse ». Mais pas question pour autant de céder aux sirènes du lagon. « Quand je voyage pour travailler, je n’oublie jamais que je travaille », cadre-t-elle.

Des sketchs inédits mais « pas une date de rodage »

Anne Roumanoff ne restera que quelques jours sur place, en raisons d’impératifs à Paris les jours suivants. Et les jours de spectacle, l’humoriste tient à rester concentrée. Elle se souvient notamment, d’une « règle absolue que j’ai découverte : quand on joue le soir sur scène, il ne faut jamais aller à la plage la journée. Après on est ramollis. La scène demande pas mal d’énergie, il faut être au taquet pendant l’heure quarante que dure le spectacle et j’ai déjà eu une mauvaise expérience dans le sud de la France, je m’étais bien ramollie sur la plage, et puis je suis arrivée sur scène et je ne me reconnaissais plus, je n’avais plus la niaque de d’habitude ».

Son énergie sur scène sera au service de sketchs inédits, puisque l’humoriste, actrice, autrice et chroniqueuse proposera des parties de son nouveau spectacle, L’expérience de la vie, qu’elle peaufine actuellement. « Je vais peut-être faire une moitié du nouveau, une moitié de l’ancien, je ne sais pas, ça sera au feeling. J’ai pas mal de dates de rodage pour le nouveau spectacle cet été, mais à Tahiti ça sera quand même une grande salle, donc s’il y a des sketchs dont je ne suis pas satisfaite, je ne vais pas m’amuser à les jouer devant 1 000 personnes à Tahiti, je verrais en fonction », présente-t-elle. Quel que soit le contenu, elle l’assure :« Tahiti ne sera sûrement pas une date de rodage, je vais être au taquet ».

De la fraîcheur, du fond, de l’actualité… et surtout du rire

Le public aura l’occasion de découvrir « un spectacle très immergé dans l’actualité », avec des tirades « sur la vie des femmes, sur mon âge », ou des passages dédiés « à l’actualité en France, comme les émeutes ou l’inflation ».

« Je voulais parler de ce qu’on comprend, de comment on regarde la vie quand on vieillit, quand on avance en âge. Je voulais aussi donner un côté philosophique. Il y a toujours eu du fond dans mes spectacles, mais là je voulais que ça se voie un peu plus », détaille-t-elle encore. Après plus de trois décennies de carrière, elle le promet, « la fraîcheur et le plaisir d’aller sur scène sur intacts ». Et même « peut-être plus qu’avant, car il n’y a plus l’appréhension de la scène ». Un entrain qui se vérifie dans son calendrier chargé, elle qui a joué une quinzaine de spectacles, participé à des films ou écrit des livres. « C’est une nécessité d’être sur scène », dit-elle. Car « les rares fois où je me suis arrêtée, quand j’étais enceinte, j’ai coupé trois mois et chaque fois j’ai eu l’impression que ma carrière s’arrêtait ».

Définitivement, elle se sent « heureuse sur scène, dans cette forme d’art où on a une liberté d’expression totale, ce qui n’est pas le cas partout maintenant. Et ça me correspond bien, j’adore me glisser dans la peau de personnages différents, j’aime m’amuser à être quelqu’un d’autre, c’est ce qui me plaît et j’espère que ça plait aussi aux gens ». Anne Roumanoff aura donc l’occasion de le vérifier les 16 et 17 septembre 2023 au Grand théâtre de la Maison de la Culture.

Les billets sont en vente dans les locaux de Radio 1 et Tiare Fm, à Fare Ute, et dans les magasins Carrefour, ou en ligne sur ticket-pacific.pf.