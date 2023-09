L’humoriste Anne Roumanoff est arrivée vendredi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, accueillie dans la tradition polynésienne par la troupe Aparima Rau. L’artiste s’est même prêtée à quelques pas de danse polynésienne, avant de regagner son hôtel pour préparer les deux représentations de son spectacle « L’expérience de la vie » samedi et dimanche soir au Grande Théâtre à Papeete.

La célèbre humoriste française Anne Roumanoff a débarqué vendredi soir à Tahiti, au lendemain de sa représentation jouée à l’Arène du Sud de Païta devant près de 2 000 spectateurs calédoniens. Invitée par SA Productions à se produire au Grand théâtre de la Maison de la Culture à Papeete samedi et dimanche soir, l’artiste connue pour ses spectacles, sketchs, chroniques radio et télé depuis 36 ans de carrière foulait pour la toute première fois le sol polynésien. La troupe de danse Aparima Rau de Tinarei l’a accueillie à l’aéroport avec un show de danse polynésienne. Démonstration traditionnelle de bienvenue à laquelle l’artiste a participé sans se faire prier, en accompagnant les danseuses et danseurs de son déhanché. Après quelques photos avec les artistes locaux, musiciens et danseurs, ainsi qu’avec quelques fans venus lui souhaiter la bienvenue, Anne Roumanoff s’est rendue à son hôtel pour préparer les deux dates de son spectacle à Tahiti.

Samedi matin, l’humoriste donnera une conférence de presse à l’Intercontinental avant de présenter en soirée la première représentation de « L’expérience de la vie », son dernier spectacle pour lequel tout juste quelques places sont encore en vente sur ticket-pacific.pf et dans les magasins Carrefour.