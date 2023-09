Pacific Cup et Tour Tahiti nui, le cyclisme est en fête

La Fédération tahitienne de cyclisme organise deux grands évènements sur une semaine. Le premier, la Pacific Cup, réunit cette année une vingtaine de coureurs de Samoa, des îles Cook, de Guam, de Fidji et de Nouvelle-Calédonie. Le désormais traditionnel Tour Tahiti nui réunira la semaine prochaine près d’une soixantaine d’athlètes, tane et vahine confondus. Et pour ceux qui souhaitent découvrir la discipline, la fédération organise ce samedi une matinée porte ouverte au vélodrome de Fautaua.

C’est parti. Pendant 8 jours la petite reine est à l’honneur et les cyclistes vont envahir les routes du fenua à l’occasion de deux évènements régionaux. Le premier, la Pacific Cup vient d’être lancé, ce vendredi, du coté de Hitiaa. Cette coupe du Pacifique qui réunit cette année des athlètes de Samoa, des îles Cook, de Guam, de Fidji et de Nouvelle-Calédonie. Au programme sur ce premier événement, deux jours de compétition. Avec pour se mettre dans le bain un contre la montre individuel sur 29km cet après-midi à Hitiaa, remporté par Kahiri Endeler et Élodie Touffet, puis une épreuve en ligne de 100 km, prévue samedi entre Arue et Hitiaa.

45 cyclistes sur le tour

Des épreuves que la fédération tahitienne veut mettre en avant pour créer de l’émulation autour de la discipline et faire en sorte de l’inclure aux Jeux du Pacifique. L’autre rendez-vous et non des moindres, le Tour de Tahiti nui, qui débutera quant à lui lundi. Cette année ils sont 45 cyclistes, des Tahitiens, des Samoans et des Calédoniens à s’aligner sur cette 27e édition. Au total, ils devront s’affranchir de 8 étapes sur 6 jours entre Tahiti et Moorea. Le coup d’envoi sera donné à 7h30 lundi à la mairie de Punaauia en même temps que le troisième évènement prévu par la Fédé : le tour des Vahine, avec cette année, 7 étapes, un dizaine de concurrentes, dont quelques Calédoniennes qui affronteront nos championnes locales.