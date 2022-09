Jarry : « J’ai passé deux heures incroyables avec le public polynésien « 

Après son passage triomphal à Nouméa, Jarry a présenté son one man show [Titre] ce samedi soir devant une salle comble au Grand théâtre de la Maison de la culture.

En tournée depuis deux ans, Jarry a choisi Tahiti et la salle emblématique du Grand théâtre pour conclure son aventure scénique. Un ultime tour de piste, à Nouméa et Papeete, organisé par SA Productions. Ce samedi soir, plus de 800 personnes étaient venues rire mais aussi chanter.

L’humoriste l’avait annoncé : il avait décidé de parler de tout, sans tabou, et de faire chanter les Polynésiens.

Le show a débuté sur une découverte : celle d’un Jarry chanteur et pianiste qui pousse haut les notes et surprend par sa maîtrise du clavier. Le public lui, fait les chœurs. L’humoriste avait choisi une chanson de Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie. Et ça ne s’est pas arrêté là.

Avec ce spectacle, on découvre un Jarry plus intime, plus proche et plus sensible. Ce n’est pas une révélation, mais pour la première fois, il évoque sans détour son coming-out. « Je suis gay », crie-t-il d’un ton moqueur à la salle comble. Sur scène, il ne s’interdit rien. Pour Jarry, on peut rire de tout, à condition de savoir le faire. Le public est séduit. Les échanges avec l’artiste sont pleins d’humour. Son rire est communicatif.

Jarry n’hésite pas à déambuler dans les allées du parterre pour interroger quelques spectateurs. Il improvise, se dévoile dans des moments d’émotion et d’intimité. Il parle de sa mère, « son amour », « la plus drôle », celle qui lui inspira son nom de scène.

Une belle déclaration d’amour est faite à toutes les mères avec les chansons Si maman, si et Femmes… je vous aime qu’il interprète sans fausse note. Mais le public a aussi ajouté sa touche. Le micro est tendu à John qui entonne en tahitien Honoipo.

Jarry se confie ensuite sur les grandes étapes de sa vie jusqu’à la concrétisation de son rêve d’être parent. Ému, l’humoriste perd ses mots en voyant des images de ses enfants apparaître sur grand écran. Et l’émotion se poursuit lorsque Jarry remercie son public polynésien qui le soutient depuis toujours. « J’ai passé deux heures incroyables sur scène. Ça fait beaucoup de bien. Il y avait une vraie communion avec le public ».

Jarry remontera sur scène ce dimanche soir pour la dernière date de sa tournée, une fois de plus complète. « Il y aura encore beaucoup de surprises et d’improvisation. J’ai hâte! »