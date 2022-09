Une soirée aux rythmes celtiques

Le groupe Nomades composé de cinq musiciens animera une soirée celtique le 30 septembre au Tahiti By Pearl Resorts.

Amoureux de l’univers celtique, breton de souche ou d’adoption, cette soirée du 30 septembre est faite pour vous! Après une Grande nuit celtique organisée il y a 5 ans, une nouvelle soirée exceptionnelle celtique animée par le groupe Nomades aura lieu au Tahiti By Pearl Resorts. Les cinq musiciens du groupe reprendront tous les grands succès de la chanson celtique bretonne et irlandaise, en passant par Tri Yann, Alan Stivell, Gilles Servat, The Pogues ou encore The Corrs. L’objectif est de créer un vrai rendez-vous d’échange culturel, en proposant de la danse polynésienne – Natalia Louvat, meilleure danseuse du Heiva 2022, montera sur scène – avec des sonorités et chants celtes ainsi que des spécialités bretonnes. « On a une grosse communauté bretonne qui existe en Polynésie depuis longtemps. Ce sont deux cultures qui ont beaucoup de points communs« , souligne Léo Marais, organisateur de l’événement.

Plus qu’un concert, c’est toute une ambiance qui a été pensée pour plaire aux Celtes et à tous ceux qui aiment cette région. Léo Marais annonce vouloir marier la culture celtique bretonne à la culture polynésienne. « La danse, le chant, la musique, c’est ce qui nous lit très fortement par les océans sur ces 2 destinations« , explique-t-il.

Cet événement aura lieu tous les deux ans pour « se retrouver et se plonger dans l’univers breton« .