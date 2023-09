Le Jamel Comedy Club fait déjà le show à l’aéroport

Nash, Sofia Belabbes, Kino, PV, Ayoub et Farid Chamekh ont débarqué dimanche soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a avec une énergie qui promet pour leurs deux spectacles mercredi et jeudi soir sur la scène du Motu de l’Intercontinental. Et c’est peu dire que les six stand-upper du Jamel Comedy Club ont fait honneur à l’accueil polynésien qui leur était réservé par la troupe Aparima Rau.

« En Polynésie, on ne refuse pas une invitation à danser », avait-on prévenu les six jeunes talents du Jamel Comedy Club à leur arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Pas besoin de se faire prier. La troupe d’humoristes arrivés au fenua à l’invitation de SA Productions pour se produire mercredi et jeudi soir sur la scène du Motu de l’Intercontinental a laissé exploser une énergie débordante en se prêtant à la traditionnelle danse d’accueil organisée par la troupe Aparima Rau de Tinarei. Nash, Sofia Belabbes, Kino, PV, Ayoub et Farid Chamekh ont assuré le spectacle face aux danseuses et danseurs ravis de faire découvrir quelques pas de ori tahiti aux six artistes. Les passants de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ont rapidement sorti les smartphones pour filmer ce premier contact, indiscutablement réussi, entre la culture locale et la fougue des jeunes humoristes.

Émission de télévision, devenue une véritable pépinière de la nouvelle scène du stand-up français, le Jamel Comedy Club créé en 2006 par Jamel Debbouze est devenu au fil des années un label inégalable associé aux noms de Waly Dia, Fabrice Éboué, Fary, Blanche Gardin, Kheiron, Thomas N’Gijol et bien d’autres artistes… Piochant dans ce vivier, SA Productions, en partenariat avec Radio 1 et Tiare FM, ont donc mis sur pied ce petit festival de l’humour pour faire découvrir au public polynésien les nouvelles pépites du stand-up. Les billets sont en vente sur ticket-pacific.pf et dans les magasins Carrefour. Et si cette troupe du Jamel Comedy Club est aussi à l’aise en paoti qu’en punch-line, leurs deux soirées de spectacle inédit à Tahiti promettent d’être détonnantes !