Anne Roumanoff au Grand théâtre, du grand art !

Samedi et dimanche soir, au Grand théâtre de la Maison de laCulture, c’est devant des salles combles que s’est produite pour la première fois à Tahiti l’humoriste Anne Roumanoff. Son spectacle intitulé « L’Expérience de la vie » qu’elle présente depuis le 2 septembre jusqu’à fin décembre en France a conquis le public polynésien.

Elle y aborde tour à tour la vie de couple, les tourments de la société de consommation, le développement personnel, les réseaux sociaux, l’éducation, la vie politique et sociale et autres. Un show complet et exhaustif même, mais surtout un spectacle sans fausse note ni redondance, et cela est rare. Anne Roumanoff écrit ses textes avec brio et il en ressort une vision satirique mais juste et précise. Du grand art ! Anne Roumanoff fait partie de ces humoristes qui n’ont pas besoin d’en faire plus, ni de jouer sur les tendances ou les modes : sa force réside dans sa pertinence et sa vision éclairée de la vie de ses semblables. Voilà ce que l’on est droit d’attendre d’une humoriste : nous faire rire tout en nous éclairant sur nos errements ou les travers de cette société mais avec une belle empathie et une dérision qui touchent au but. Cela marche et le public ne s‘y est pas trompé. Une belle standing ovation a salué cette artiste de talent, et c’est mérité. Les place d’un spectacle d’Anne Roumanoff devraient être remboursées par la CPS, car c’est bon et ça fait du bien. Mieux que la philo, les séances de psy, l’humour d’Anne Roumanoff, c’est de la vitamine. Merci Anne, ce spectacle restera une référence !

Texte et photos Philippe Collignon