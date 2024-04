Tahiti pro : la WSL accorde une wildcard à Kelly Slater et Vahine Fierro

Kelly Slater, 52 ans, et Vahine Fierro, 24 ans, ont décroché leur ticket pour l’épreuve de Teahupo’o, avancée pour cause de JO à la période du 22 au 31 mai. En revanche Kauli Vaast, finaliste de l’étape du Championship Tour en 2022, n’a pas bénéficier d’une wildcard qu’il avait pourtant obtenu l’année passée. Il devra donc, pour se qualifier, affronter l’élite du surf local dans des Trials prévus les 18 et 19 mai.

Lire aussi: Tout à une fin, même la carrière de Kelly Slater

La World Surf League a révélé ce mercredi le nom des athlètes qui se voient accordés les ces « laisser-passers » pour la Shiseido Tahiti Pro, qui marque l’entrée dans la deuxième partie du Championship Tour 2024. Parmi eux, le multiple champion du monde Kelly Slater qui après l’étape de Margaret River avait pourtant annoncé la fin imminente de sa carrière sportive. Il sera finalement bel et bien présent sur la mythique épreuve de Teahupo’o qu’il a remporté cinq fois et qui aura lieu cette année avec de l’avance, du 22 au 31 mai.

Le « King », dont la dernière victoire remonte à 2022 à Pipeline a été, comme l’année dernière, éliminé lors du « cut » de mi-saison du CT, où il pointe à la 32e position sur 33, sans compter les blessés. Mais voilà : pour la WSL comme pour le public, Kelly reste Kelly, même à 52 ans. « Le surfeur le plus décoré de tous les temps tentera d’ajouter à ses statistiques légendaires sur ces spots », commente la ligue internationale qui lui aussi accordé un ticket pour l’étape fidjienne de Cloudbreak, qui a fait son retour dans le tour cette année et qu’il a déjà remporté à quatre reprises.

Vahine Fierro invitée, pas Kauli Vaast

L’autre wildcard accordé ce mercredi est allé à une championne locale, Vahine Fierro, qui espère enfin réussir à décrocher sa place sur le Championship Tour de la WSL cette année. Un choix logique vu l’absence de Trials féminins à Teahupo’o, et surtout vu sa performance l’an dernier : troisième, après une défaite contre l’actuelle numéro 1 mondiale Caitlin Simmers. Pour la surfeuse de Huahine cette invitation est une aubaine puisqu’elle pourra s’entraîner en condition réelle de compétition à quelques semaines seulement de l’épreuve des Jeux olympiques.

À noter que Carissa Moorea, quintuple championne du monde blessée depuis le début de saison, a déjà accepté il y a quelques semaines une wildcard pour toute la fin de saison. Elle sera donc aussi alignée à la Shiseido Tahiti Pro. La dernière wildcard masculine sera attribuée lors des Trials, entre les surfeurs locaux, qui se déroulera les 18 et 19 mai avant le lancement de la compétition pro. Parmi ceux qui devront batailler dans le gratin polynésien pour obtenir leur billet, Matahi Drollet, vainqueur des Trials l’an dernier, mais surtout Kauli Vaast, qui, du fait de la wildcard de Kelly Slater, n’en profite pas cette année. Le qualifié olympique avait été éliminé en quarts l’année passée, et s’était hissé jusqu’en finale de l’étape du CT en 2022.

🐐 SPOTTING@kellyslater will compete in the 2024 @SHISEIDO_USA #TahitiPro and @corona #FijiPro. The 11x World Champion and most decorated surfer of all time will look to already add to his legendary statistics at these spots.

5x World Champion Carissa Moore, who accepted the… pic.twitter.com/y9jPNSo8bm

— World Surf League (@wsl) April 25, 2024