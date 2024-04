Le patu de Vaito’otia-Fa’ahia fait son retour au fenua

La vice-présidence s’est réjouie du « retour tant attendu » du patu de Vaito’otia-Fa’ahia, découvert lors de fouilles archéologiques sur l’île de Huahine en 2007. Il avait été acheminé à sa découverte en Nouvelle-Zélande sans jamais revenir sur son territoire d’origine. Avec Outremers360°.

Casse-tête, le patu de Vaito’otia-Fa’ahia, vraisemblablement en os de baleine, a fait son retour le 19 avril et a été présenté au gouvernement polynésien lors du conseil des ministres hier, délocalisé à Teva I Uta. « Ce bien culturel, d’une rareté exceptionnelle, en os de cétacé, témoigne de la richesse et de la profondeur historique de notre région » décrit l’exécutif.

Dirigée conjointement par les Professeurs Atholl Anderson et Éric Conte, l’opération archéologique de 2007 a permis « la mise au jour de cet artéfact remarquable, dont l’importance dépasse largement les frontières de la Polynésie française ». Exporté en Nouvelle-Zélande pour étude au moment de sa découverte, « le patu n’avait malheureusement jamais été restitué, privant ainsi notre communauté de l’accès à cet héritage précieux ».

Le pays poursuit sa politique de rapatriement

« Grâce à l’implication déterminée de la Direction de la Culture et du Patrimoine – Te Papa Hiro’a ‘e Faufa’a Tumu (DCP), le patu de Vaito’otia-Fa’ahia a enfin fait son retour sur le fenua le vendredi 19 avril. Ce rapatriement marque une étape cruciale dans la politique de préservation et de valorisation de notre patrimoine culturel soutenue par la Vice-présidence » assure encore la présidence. « Le patu, bien plus qu’un simple objet matériel, représente un symbole puissant de notre identité culturelle et de notre engagement envers les générations futures. Il souligne notre responsabilité collective à préserver et à transmettre notre riche héritage ancestral » poursuit encore le gouvernement qui assure poursuivre « sa politique de rapatriement des biens culturels du Pays ».

« La prochaine étape sera marquée par le Festival des Arts et de la Culture du Pacifique, en juin 2024, au cours duquel est prévue l’organisation du retour d’une partie des ivi tupuna actuellement conservés au Bishop Museum de Honolulu », conclut-on. En 2022, le musée du Quai Branly avait restitué, sur une durée de cinq ans renouvelable, un Maro’ura, ceinture de chef tahitien, au Musée de Tahiti et des Îles.