Les étudiants polynésiens de l’hexagone organisent leur premier Heiva

Samedi 4 mai se tiendra à Montpellier la première édition du Heiva qui mettra en compétition différentes AEPF venues de toute la France. Une manifestation culturelle qui permet de mettre en lumière l’engagement des associations étudiantes pour le rayonnement du fenua. Les précisions de notre partenaire Outremers360°.

Dans une semaine, ce seront quatre AEPF qui monteront sur scène pour s’affronter dans un spectacle de danse aux couleurs de la Polynésie. Montpellier est hôte de l’événement pour cette première édition. Elle se mesurera à domicile, aux AEPF de Bordeaux, Marseille et Rhône-Alpes. 600 spectateurs sont attendus pour cette première inédite. Le spectacle impliquera plus d’une soixantaine de personnes, pour un show qui durera cinq heures.

Un concours organisé en plusieurs catégories de récompenses : le Mini Heiva, le Ote’a et Mehura ou encore le meilleur couple et meilleur danseur ou danseuse en solitaire. Grâce à de nombreux partenaires économiques et institutionnels, les vainqueurs remporteront plusieurs lots. Par exemple, Air Moana a fait don de bons de réductions. Le jury sera composé de représentants de chaque AEPF, avec pour condition d’avoir un minimum de base en matière de danse tahitienne.

« Reconnecter avec ses racines »

Rebecca Tepa, organisatrice et porteuse du projet explique que c’est pendant ses vacances au pays en juillet, qu’elle a l’idée de faire un Heiva des AEPF en France. L’objectif de cet évènement est de « participer à mettre en avant ce riche héritage culturel et d’offrir à chaque étudiant la possibilité de se reconnecter avec ses racines ». Adhérente de l’AEPF Montpellier, depuis 10 ans, Rebecca affirme que le projet a été présenté en décembre 2023, aux autres associations des étudiants polynésiens de toute la France. Mais, étant donné le « timing serré, seulement 4 AEPF se sentaient prêtes d’y participer. Pour la prochaine édition on essaiera de prendre de l’avance ». Le projet à pour but de devenir un rendez-vous culturel annuel « afin de rassembler les AEPF ».

Pour s’envoler en pays ma’ohi le temps d’un spectacle, rendez-vous le samedi 4 mai à 16h à la salle Jules Pagezy de Montpellier.