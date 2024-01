Va’a : Alfred Mata veut prendre la barre de la fédération

En poste depuis 2015, Rodolphe Apuarii brigue un nouveau mandat à la tête du va’a tahitien. Il fait face cette année à son vice-président, Alfred Mata, qui porte une liste intergénérationnelle pour tenter de remédier à ce qu’il appelle « la maladie du va’a ». Avec en ligne de mire le renouvellement du vivier de jeunes et les mondiaux 2024, prévus en août 2024 à Hawaii. Les clubs trancheront samedi lors de l’assemblée générale élective.

Il souhaite « apporter du changement ». Vice-président de la Fédération tahitienne de va’a, Alfred Mata brigue cette année le mandat de président, face au sortant Rodolphe Apuarii. « Il ne faut pas rêver, on ne veut pas tout changer. Mais on a des jeunes, des anciens et des clubs qui demandent qu’on puisse apporter certaines choses », présente Alfred Mata, notamment suivi par l’ancienne présidente Doris Hart et par le vainqueur sortant de Hawaiki Nui solo, Kevin Ceran-Jerusalemy. « On s’est mis d’accord pour prendre des personnes qui ont déjà une certaine compétence. Je suis là pour constituer une équipe de confiance et faire tourner cette fédération de manière claire et dynamique », dit-il.

Dans son programme, celui qui est aussi le directeur de courses de la fédération explique miser sur « la transparence ». « Nous souhaitons que tous nos clubs sachent où on va, de quelle manière on fait les choses, en leur exposant la partie financière et les dépenses ». Il veut aussi s’attaquer à « la maladie du va’a », alors que le nombre de licenciés a baissé ses dernières années, notamment chez les jeunes et les féminines, et que les sélections tahitiennes ne sont plus aussi dominatrices qu’auparavant sur les courses internationales.

« On a besoin de réfléchir autrement pour apporter un nouveau souffle à nos clubs, pour qu’on puisse vraiment aider nos rameurs, car beaucoup tapent sur la table », enchaîne Alfred Mata. Parmi les remèdes évoqués, la mise en place de convention avec les communes, pour soutenir la mise en place d’écoles de va’a et « pour mieux accompagner les associations sportives, ce qui nous aiderait à repérer des jeunes et à sortir les meilleurs de chaque quartier ».

Pour le vice-président, le calendrier est aussi à repenser en adéquation avec les formats sprint proposés aux mondiaux. « Dans le calendrier fédéral, nous avons surtout des compétitions marathon. Les formats des mondiaux ne sont plus d’actualité », pointe Alfred Mata. Autre regret, « nous sommes en retard sur la préparation. La Nouvelle-Zélande organise déjà des courses sélectives pour les mondiaux, ils travaillent comme on le faisait avant et nous faisons tout le contraire. Nous avons besoin de redresser la barre ».

Autre ambition, l’olympisme. Alfred Mata aimerait organiser des exhibitions de pirogue lors des épreuves de surf prévues en juillet à Teahupo’o. Un souhait que l’on retrouve aussi dans le programme Rodolphe Apuarii, qui va plus loin en soutenant une candidature potentielle du va’a comme sport olympique à l’avenir. Ce qui passera pas la « reprise » de la Fédération internationale, « puisque nous sommes mis de côté sur les grandes courses, avec une fédération à majorité anglophone ».

Les deux listes présentent des projets assez similaires. Le président sortant estime que « nous n’avons pas une vision différente du va’a ». « Nous avons les mêmes ambitions, les programmes de travail sont les mêmes car nous avons œuvré en même temps, mais quelques mots peuvent faire la différence », commente le dirigeant actuel. Selon lui, « Alfred Mata veut être aux commandes, car seul le président commande ».

Les clubs se réunissent ce samedi pour voter. Seuls les structures à jour de leur cotisation seront habilitées à se prononcer, soit plus de 250 votants.