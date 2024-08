Accueil triomphal pour les rameurs champions du monde

De retour au fenua samedi soir, le gros de la délégation tahitienne est arrivée les proches pleines de médailles : 40 en or, 18 en argent et 16 de bronze. De quoi recevoir un accueil des plus chaleureux à l’aéroport, où des familles venues de toutes les îles attendaient impatiemment le retour des champions.

Parfumé par des dizaines de colliers fleuris, l’aéroport de Faa’a a tourné à plein régime samedi soir. Difficile de trouver où se garer, pas évident non plus de se faufiler parmi la foule du terminal des arrivées. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour accueillir les rameurs de retour de Hawaïï, où ils ont largement dominé les championnats du monde de sprint.



Une fois le duty-free pillé et la douane passée, chaque sportif a eu le droit à sa salve d’applaudissement, les enfants sautant dans les bras de leur parents, les frères et sœurs se congratulant, après dix jours à suivre les épreuves à distance. « J’ai regardé les courses en live, sur mon téléphone, entre mes temps de pause, car je suis enseignante », raconte Corail Itchner, la maman de la jeune rameuse Nateahi Sommers, grand espoir du va’a féminin, six fois médaillée (dont quatre du plus beau métal) sur ces mondiaux hawaiiens.

« Elle a quasiment ramé tous les jours, donc nous n’avons pas eu beaucoup le temps de nous parler « , pendant la compétition, poursuit la maman, qui avait réservé un accueil triomphal à sa fille, entre pancartes à son effigie et couronnes de fleurs.

Même accueil fleuri pour la jeune Tiheini Punuataahitua, le sourire radieux, après avoir récolté trois médailles, dont deux en or, toutes avec son équipe Ihilani Vaa Junior, pour son premier voyage à Hawaïï. « Il y a toute ma famille qui est là, qui est vraiment fière de nous, de notre parcours, c’est très beau à voir », sourit-elle.

Pendant la compétition, « très stressante au début » elle a pu compter sur « les copines de l’équipe qui font confiance ». « C’est ce qui a fait la différence, le taho’e », rappelle celle qui retient « une superbe expérience, qui va servir pour plus tard ».

Après cette première salve d’arrivées, l’autre partie de l’équipe tahitienne, doit revenir au fenua par un autre vol ce dimanche. Pour ces sportifs, les rendez-vous vont s’enchaîner, pour certains dès le week-end prochain sur la Catalina Race en Californie. Sans oublier les grands rendez-vous locaux à venir, comme le Super Aito ou Hawaiki Nui.