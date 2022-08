Football : l’AS Venus en finale de la Ligue des champion d’Océanie

4 à 0. Le club tahitien a battu à plates coutures les Calédoniens de Hienghène, tenant du titre en OFC Champion’s League. Les coéquipiers de Teaonui Tehau et Tauhiti Keck, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, joueront donc la finale de la compétition mardi, contre Auckland City.

C’est ce qui s’appelle un coup de massue. Ce dimanche, en Nouvelle-Zélande, l’AS Vénus s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions océanienne en battant l’équipe de Hienghène 4 à 0. Les Calédoniens n’étaient pourtant pas arrivés en demi-finale par hasard : derniers vainqueurs en date de la compétition, en 2019, ils avaient battu ces derniers jours les Rarontongiens de Nikao et les Fidjiens de Rewa pour se hisser, derrière Auckland, à la deuxième place de leur poule. Avec deux victoires et une défaite sans enjeu, Vénus avait elle-même de quoi arriver confiante.

Et l’équipe coachée par Samuel Garcia l’a montré dans une première période à sens unique. Et comme souvent, c’est le capitaine Teaonui Tehau qui montre l’exemple avec un but dès la 17e minute. Il ne faudra attendre que 5 minutes pour voire Tauhiti Keck l’imiter. La démonstration continue presque immédiatement, sur un coup franc du même Keck, repris de volée par Roonui Tehau. 3 – 0 à la pause, les Calédoniens, inexistants en première période, seront plus combattifs en deuxième mi-temps, mais n’arriveront pas à inverser la tendance. D’autant que Hienghène perd un joueur sur carton rouge à un quart d’heure de la fin du match. Quelques instants plus tard, Tauhiti Keck, encore lui, profite d’une erreur du gardien cagou pour enfoncer le score. Les portes de la finale sont alors définitivement ouvertes.

« On se sentait bien, on savait ce qu’on devait faire, et on l’a fait sur le terrain », a réagi Tauhiti Keck, élu homme du match, au micro de l’OFC. Quant à la finale de mercredi, « on est excité, et on fait confiance au coach pour cette finale ». Ce n’est qu’un peu plus tard dans l’après-midi que Venus connaitra son adversaire, dont tout le monde se doutait de l’identité : Auckland City, qui a dominé la compétition. Les Kiwis avaient marqué 12 buts en trois matchs en poule – dont 5 contre Hienghène – et n’en avaient encaissé qu’un. Ils ont continué leur balade vers la finale avec un 2 – 0 contre les Salomonais de Central Coast ce dimanche. Pour Vénus, qui après deux demi-finales en OFC, n’avait jamais atteint le dernier match, pas question de célébrer : il s’agit de « tout donner » mardi.