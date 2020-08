France : un Polynésien placé en détention provisoire pour homicide involontaire

Un Polynésien ancien membre des Forces spéciales a été mis en examen en métropole et placé en détention provisoire pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux et usages de faux et détention illégale d’armes. Lors d’un stage de survie qu’il organisait, l’un des participants est décédé suite à l’ingestion d’une plante extrêmement toxique, l’œnanthe safranée.

Selon Le Parisien, John Malardé, ancien des forces spéciales, organisait des stages de survie en Bretagne depuis 2015, lorsque le 8 août dernier, alors qu’il s’occupait d’un groupe de 12 personnes, huit ont présenté des symptômes d’intoxication alimentaire. Les gendarmes, prévenus, se rendent alors sur place et constatent que l’un des participants est en arrêt cardio-respiratoire. Évacué vers l’hôpital de Lorient, avec les sept autres personnes, il décède après trois jours passés dans le coma.

À l’origine de l’intoxication, une plante extrêmement toxique, l’œnanthe safranée, que les participants ont confondue avec la carotte sauvage. Si John Malardé, le responsable du stage de survie, a dans un premier temps rejeté la responsabilité de la méprise sur le jeune homme, la version d’un des participants porte à croire qu’il n’en est rien. Selon lui, John Malardé aurait désigné cette plante comme étant de la carotte sauvage comestible, tous l’aurait cuisinée et ingérée et tous ont été victimes de « vomissements, de troubles de la vue, de paralysie et perte de conscience. »

Bien que John Malardé ait un passé de militaire au sein des forces spéciales avec lesquelles il a arpenté pas mal de zones de conflits, il semblerait qu’il ne possède pas les qualifications nécessaires pour l’organisation de stages de survie. Le parquet de Lorient estimant que « l’enquête a démontré qu’il avait laissé les stagiaires consommer le végétal incriminé sans vérifier son innocuité, alors même que ce produit lui avait été dûment présenté », l’a donc placé en détention provisoire pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux et usages de faux et détention illégale d’armes.

L’œnanthe safranée est dans la liste des plantes à ne pas consommer et à l’origine de nombreux cas d’intoxication en métropole.