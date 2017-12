French Blue va changer de nom pour « French »

Dans un article publié sur Outremer aviation, Aviation Geek Tahiti révèle que la compagnie aérienne low cost, French Blue, va changer de nom pour devenir que French. La compagnie a confirmé en indiquant « un possible conflit avec un opérateur US ayant un nom proche ».

French Blue est en passe de devenir simplement « French ». Selon les différents documents publiés par Aviation Geek Tahiti, la compagnie aérienne low cost a effectué plusieurs changements de dénomination fin novembre dernier. La dénomination sociale a été modifiée pour passer de « French Blue » à « French ». Et la dénomination commerciale a également été changée. Tout comme le certificat de transporteur aérien qui a été mis à jour le 27 novembre dernier sous le nom de French. Selon Aviation Geek Tahiti le processus de changement de nom doit prendre fin dans six mois, soit en mai 2018, date à laquelle la compagnie low cost a prévu de démarrer ses rotations vers la Polynésie via San Francisco. C’est d’ailleurs ce passage par les Etats-Unis qui est à l’origine du changement de nom.

Dans un premier temps Aviation Geek Tahiti avait évoqué un problème de statut sur la marque « French Blue » déposée en février 2015 en Californie et abandonné depuis 2016.

Une information que la compagnie a confirmé en indiquant que cette modification était due à « un possible conflit avec un opérateur US ayant un nom proche ». French Blue explique ne pas vouloir « prendre le risque d’un délai d’analyse non défini » du dossier technique de dépôt auprès du Départment Of Transportation américain. Cette modification reste pourtant provisoire, comme l’indique la compagnie dans son communiqué : « Nous avons provisoirement déposé une demande sous le seul nom, réduit provisoirement à French ».