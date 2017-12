Un groupe de six cambrioleurs et receleurs arrêtés

La semaine dernière, la Direction de la sécurité publique (DSP) a mis la main sur un groupe de six cambrioleurs et receleurs. L’équipe avait commis un cambriolage dans une maison à Nahoata. Ce sont les empreintes d’un des cambrioleurs qui ont permis d’arrêter le groupe.

La semaine dernière, un habitant du quartier Nahoata à Pirae est venu déposer une plainte pour vol à la DSP. Plusieurs objets, principalement du multimédia comme une PS4, avaient été volés. Des empreintes, laissées sur place, ont permis aux agents de la DSP d’interpeller l’un des voleurs, déjà défavorablement connu de la justice pour des faits similaires. L’enquête a ensuite mis à jour que le voleur n’avait pas agi seul, mais avec deux complices. Trois autres receleurs ont également été arrêtés dans la foulée. Ils étaient intervenus après le cambriolage pour revendre les objets dérobés.

La quasi-totalité des biens a été retrouvée et restituée au propriétaire. A l’issue de leurs gardes à vue, les six cambrioleurs et receleurs, tous jeunes majeurs et déjà connus des services de police, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour le début d’année 2018.