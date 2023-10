Futsal : les Aito arii en route pour les les demi-finales de l’OFC

La sélection tahitienne de futsal s’est imposée ce mardi après-midi contre la Nouvelle-Calédonie sur le score de 5-3. Elle a ainsi décroché, au terme d’un match très disputé, sa place pour les demi-finales de la Coupe des Nations d’Océanie que les Aito arii devraient disputer contre les Fidjiens.

Nouvelle victoire pour les Aito arii. La sélection tahitienne qui participe en ce moment même à la Coupe des Nations d’Océanie à Auckland vient de décrocher son ticket pour les demi-finales de cette épreuve qualificative pour les mondiaux de futsal. Les joueurs d’Ariitai Temuri étaient dans une poule en compagnie de Samoa, des îles Salomon et de la Calédonie. Les Tahitiens qui ont largement remporté leur premier match 5-0 contre Samoa avaient ensuite décroché un nul face aux grands favoris salomonais en affichant 5 partout. Opposés cette fois aux Calédoniens sur leur dernier match de poule, ils ont méticuleusement suivi les consignes de leur coach. « On savait comment jouer sur la Nouvelle-Calédonie donc on a mis en place un système qui a payé grâce aux joueurs qui ont concrétisé les buts », confie fièrement le coach qui assure que c’est le physique qui a fait la différence sur ce troisième match.

Une stratégie gagnante qui offre donc la victoire à cette « nouvelle équipe, jeune et active ». Les Aito arii sont confiants pour le reste de l’aventure, mais gardent tout de même les pieds sur terre : « On ne sous-estime pas les autres équipes, on prend match par match ». La sélection devrait disputer les demi-finales contre Fidji, mercredi à 17 heures à Tahiti.