Le port autonome va muscler son règlement de police

Le conseil d’administration du Port autonome de Papeete a adopté ce mardi un projet de règlement de police qui s’appliquerait sur la zone du terminal de commerce international. Le texte vise à encadrer les conditions d’accès au terminal, celles relatives aux marchandises, à la manutention portuaire et rappelle aussi les obligations en matière de propreté, de santé, d’hygiène et d’environnement applicables dans le périmètre.

Sécurité renforcée au terminal de commerce international. C’est en tout cas ce qu’annonce la décision du conseil d’administration du Port autonome de Papeete qui s’est exprimé favorablement ce mardi sur un projet de règlement de police qui s’appliquerait dans la zone de Motu uta. Ce texte, « attendu depuis plusieurs années par les professionnels du secteur », prévoit plusieurs changements notamment concernant les règles d’accès, de circulation et de stationnement des véhicules et des personnes pour « assurer la sécurité des usagers et des biens du terminal ».

Ces nouvelles règles devraient aussi permettre l’amélioration des conditions de travail et la sécurité des professionnels de la zone. Le Port autonome de Papeete pourra faire appliquer les règles, mais aussi sanctionner. Selon la présidence, le texte rappelle également « les obligations en matière de propreté, de santé, d’hygiène et d’environnement applicables dans la zone ». C’est désormais au tour du conseil des ministres de se pencher sur ce texte et d’adopter le projet d’arrêté l’approuvant.

