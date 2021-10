L’artiste Gaby Cavallo s’est éteint

Le professeur de chant Gaby Cavallo est décédé des suites d’une longue maladie. L’artiste allait avoir 90 ans. Tout au long se sa carrière, il aura contribué à la valorisation du patrimoine culturel polynésien.

« Notre papa aura eu une très belle et longue vie si riche, si intense, si créatrice. Et surtout il a été comblé d’amour et de joie par ses enfants, ses amis du CAPF – Conservatoire Artistique de Polynésie Française et ses élèves du Penu d’Or, qui l’ont accompagné et soutenu dans ses projets », indique la famille sur les réseaux sociaux.

Originaire d’Algérie française, Gaby Cavallo, a posé ses valises en Polynésie en mai 1966, à la presqu’île de Taravao. La passion de Gaby Cavallo, c’est l’opéra, qu’il a découvert et aimé dès son plus jeune âge. En 1997, il est à l’origine de la première œuvre en langue tahitienne intitulée : TE UI NO TE FA’A OE – L’esprit du feu, un opéra entièrement écrit en REO TAHITI. Gaby Cavallo l’a écrit dans le but de valoriser le patrimoine culturel polynésien au travers du REO TAHITI et de ses légendes.

Toujours dans cette idée de prouver que l’art lyrique avait sa place en Polynésie, il écrira pour deux opéras en reo tahiti, dont le dernier, « Te Tura Maohi ». Une transposition insolite de la Sicile romancée du 19e siècle à la Polynésie. Reconnu pour avoir formé de nombreux élèves à l’art lyrique. Il était régulièrement sollicité pour la préparation vocale de candidats inscrits à des concours de chant. Il avait créé un concours vocal, intitulé “le Penu d’Or”.

L’artiste s’était dernièrement impliqué dans le concours des « Voix des Outremers ».