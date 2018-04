Gaston Flosse fait feu de tout bois

Le Tahoeraa a tenu une conférence de presse jeudi matin pour attaquer le Tapura et tacler le Tavini. Il accuse le parti d’Edouard Fritch de « menaces » exercées par certains tavana, d’arrosage électoral et reproche le manque de probité des candidats Tapura. Pour Geffry Salmon, la tête de liste du Tahoeraa : « (Edouard Fritch) a effectivement dans certains domaines dépassé malheureusement le maître (…) c’était son école c’est comme cela qu’il a grandi en politique ».

Trois points à l’ordre du jour de la conférence de presse du Tahoeraa jeudi matin : des accusations d’arrosage électoral du gouvernement, des tavana Tapura qui feraient régner la terreur dans les îles et enfin le manque de « probité » des candidats rouges et blancs. La conférence de presse a été menée en grande partie par le président du parti orange, Gaston Flosse. Le leader du Tahoeraa qui fait feu de tous bois contre les élus du Tapura et notamment les tavana. Il accuse Gaston Tong Sang d’avoir autorisé les électeurs à voter sans pièce d’identité, ou encore Marcelin Lisan d’avoir « donné gratuitement des voitures de location et de l’essence » ou Félix Tokoragi d’avoir proféré des « menaces de mort » à l’encontre d’un électeur qui « était habillé en t-shirt orange ». Le leader du Tahoeraa est revenu succinctement sur sa rencontre avec le leader du Tavini, Oscar Temaru. Gaston Flosse qui considère qu’aujourd’hui « c’est Moetai le patron » au parti indépendantiste.

Enfin, Gaston Flosse a affirmé avoir des craintes de voir des émeutes comme en 1995 si le Tapura d’Edouard Fritch passe au second tour. « Lorsque le Polynésien se fâche, il se fâche vraiment (…). Il y a 55 000 qui sont sans emploi et qui crèvent la faim et vous croyez qu’ils vont continuer encore pendant 10 ans à crever la faim ?».

Geffry Salmon, lui-même mis en examen dans l’affaire Haddad-Flosse, n’a pas hésité à évoqué le manque de probité des candidats Tapura, affirmant que son casier judiciaire était toujours « vierge » : « Je ne suis ni prévenu, ni condamné en revanche je suis toujours mis en examen. Bruno Sandras a payé sa dette et Manolita Ly est simplement visée par une enquête. En revanche, au Tapura pas moins de neuf élus ont fait l’objet de condamnation » (précisément huit, l’une n’étant pas définitive, les sept autres ayant également été purgées, NDLR).

Geffry Salmon a surtout dénoncé les arrosages électoraux effectués entre les deux tours par le Tapura d’Edouard Fritch : « nous souhaitons simplement que les règles soient respectées (…). Il a effectivement dans certains domaines dépassé malheureusement le maître (…). C’était son école c’est comme cela qu’il a grandi en politique ».

Des recours devraient d’ailleurs être déposés.